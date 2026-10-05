"Вісім ран на грудях": зрадниця Марченка заявила про загадкову хворобу

Оксана Марченко вразила розповіддю про дивовижне "зцілення".

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Оксана Марченко - хвороба / колаж: Главред, фото: youtube.com, Оксана Марченко, скріншот із відео

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На які симптоми скаржилася телеведуча Оксана Марченко

Як зрадниця пояснює своє "зцілення"

Колишня українська телеведуча Оксана Марченко, яка з початку повномасштабної війни виїхала до РФ і активно підтримує пропаганду Кремля, зробила чергову абсурдну заяву. В інтерв’ю росЗМІ вона розповіла про "чудо", яке нібито сталося з нею під час поїздки до Греції.

За словами зрадниці, незадовго до паломництва її тіло вразила загадкова недуга, яку їй доводилося ретельно приховувати від оточуючих.

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Оксана Марченко - наслідки хвороби / скрін з відео

"У мене вісім ран на грудях. У мене вісім жахливих опіків, які навіть не зажили. Вони були яскравого кольору. Я носила високі водолазки, бо це було жахливо", - поскаржилася Марченко.

"Паломниця" Марченко стверджує, що зцілилася одразу після того, як священик нахилив її до раки з мощами святого Спиридона. Вже наступного ранку, за її словами, від восьми яскраво-червоних ран не залишилося й сліду, а шкіра стала абсолютно чистою. При цьому кума Путіна не уточнила, чи зверталася вона до дерматологів, чи проходила медичне лікування та який діагноз їй ставили лікарі.

Оксана Марченко - "Паломниця" / фото: threads.com, "Паломниця"

"А вранці я прокинулася з абсолютно чистою шкірою. Хтось може сказати: ну, звичайно, рани загоїлися, і все минуло. Я навіть не намагаюся нікого переконувати", - заявила зрадниця України.

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Про персону: Оксана Марченко Оксана Марченко - колишня українська телеведуча, дружина проросійського олігарха Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

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