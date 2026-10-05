"Я б сказав в обличчя": популярний ведучий публічно послав Потапа та Настю

Відомий шоумен не став добирати слів на адресу скандального дуету.

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Анатолій Анатоліч висловився про Потапа та Настю Каменських / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анатолій Анатоліч, Настя Каменських

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Анатолій Анатоліч публічно висловився про Потапа та Настю Каменських

Як зірки підіграють ворожим наративам

Український шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч різко висловився про Потапа та Настю Каменських після серії їхніх скандальних заяв. В ефірі проєкту "Ближче до зірок" він відверто зізнався, що сказав би колись популярним зіркам під час особистої зустрічі.

Справжню хвилю обурення в суспільстві викликало інтерв’ю співачки російській журналістці, де Настя заявила про "кісту" від спілкування українською мовою, а Потап відкрито розповів, як під приводом благодійності виїжджав з країни й паралельно займався комерційною діяльністю. Анатолій Анатоліч назвав таку позицію несправедливою й не побоявся жорстко висловитися про Потапа.

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Потап і Настя Каменських дали скандальне інтерв’ю / фото: instagram.com, Потап

"Розмовляйте між собою якою мовою хочете. Але ж вони щосили підіграють росіянам. Це огидно. А коли ще й живеш за кордоном і видаєш такі речі - це несправедливо щодо людей. Якби я побачив Потапа наживо, то сказав би йому це в обличчя: "Льоша, ти...", - не добираючи слів, заявив шоумен.

Розмірковуючи про Настю Каменських, ведучий зазначив, що її дивні судження про зцілення хвороб силою думки навіть не хоче коментувати. Однак поведінка її чоловіка, якого Анатоліч раніше вважав освіченою людиною, викликала в нього максимальну відразу.

Анатолій Анатоліч про Потапа та Настю Каменських / скрін з відео

"Настя - окей. Людина, яка вважає, що клінічне захворювання можна вилікувати думками - окей, це окремо. Не хочу туди лізти. Але Льоша... Мені здавалося, він освічена людина і точно не тупий", - підсумував Анатолій Анатоліч.

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Про персону: Анатолій Анатоліч Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв’юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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