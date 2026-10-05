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Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву

Руслана Заклінська
5 жовтня 2026, 16:08
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В АТБ підтвердили хакерську атаку на ресурси компанії.
Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву
АТБ атакували хакери / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/ATB.Market.tm

Що відомо:

  • Сайт АТБ атакували хакери та вимагали $400 тисяч
  • Зловмисники заявили про дані 7,9 млн клієнтів
  • В АТБ спростували витік персональних даних

Сайт мережі супермаркетів АТБ зазнав хакерської атаки. Зловмисники розмістили на ресурсі повідомлення з вимогою викупу та заявили, що нібито отримали доступ до даних 7,9 млн клієнтів.

Хакери стверджували, що у них є інформація про клієнтів, паспортні дані працівників, історія покупок і дані постачальників. За повернення інформації вони вимагали $400 тисяч.

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Водночас в АТБ спростували інформацію про викрадення персональних даних. Прессекретар компанії Сергій Демченко заявив у коментарі РБК-Україна, що хакерська атака справді була, однак жодні дані не постраждали.

"Дійсно, хакерська атака на ресурси компанії. Ніяких даних не було затронуто, бо на ресурсах ніяких персональних даних не зберігається. Небезпеки немає", - розповів Демченко.

За його словами, наразі на сайті АТБ проводяться технічні роботи.

Раніше на зламаному ресурсі було оприлюднено повідомлення від хакерів із вимогою викупу. При цьому таймер із відліком часу на сайті, за даними повідомлень, скидався та згодом знову запускався.

"Тимчасова заставка на сайті не вплинула на безпеку ваших даних. Сайт повністю контролюється компанією АТБ, а вся інформація надійно захищена", - йдеться у заяві.

Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву
Повідомлення на сайті / Фото: скріншот

Наразі сервіси АТБ тимчасово не працюють через проведення технічних робіт. У компанії перепросили за незручності та зазначили, що про відновлення роботи повідомлять найближчим часом.

Збої у роботі сервісів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, компанія Cloudflare повідомила про масштабний збій, через який багато вебсайтів раптово припинили роботу. У компанії зазначили, що сервіси відновлюються і тривають роботи з усунення проблеми. Внаслідок збою постраждали такі сервіси, як X, ChatGPT, Spotify і Amazon.

Пресслужба ПриватБанку підтвердила, що стався масштабний збій у роботі сервісів і що клієнти стикалися з проблемами оплати. У банку акцентували, що оплати не проходять у магазинах і супермаркетах, а в окремих випадках кошти списувалися без завершення операції. Пізніше банк повідомив про відновлення роботи сервісів і повернення коштів у разі проблем протягом доби.

Міноборони підтвердило, що у додатку "Резерв+" стався технічний збій, який заважав авторизації та оновленню даних. У відомстві повідомили, що оновлення вже доступне для користувачів на iOS та Android і що можливі тимчасові складнощі з авторизацією.

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Про джерело: АТБ

АТБ - одна з найбільших торговельних мереж України у форматі дискаунтера. Працює з 1993 року та представлена в більшості регіонів країни. Магазини мережі спеціалізуються на продажу продуктів харчування, товарів щоденного вжитку та власних торгових марок за зниженими цінами.

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