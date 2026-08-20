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"Росія довго готувалася": Зеленський розкрив подробиці потужного удару по Києву

Анна Ярославська
20 серпня 2026, 09:49
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Окупанти атакували житлові будинки, дитячу лікарню, школу. Під удар потрапила не лише столиця України.
Ракетний удар по Україні 20 серпня 2026 року
Ракетний удар по Україні 20 серпня 2026 року - Зеленський розповів про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне із заяви Зеленського:

  • Росія довго готувала удар і поєднувала балістичні ракети з дронами
  • Пошкоджено багатоповерхівку, дитячу лікарню та школу
  • Загинули 13 осіб, близько 40 отримали поранення

У результаті масованого російського удару в ніч на 20 серпня загинули 13 осіб. Зокрема, жертвами ворожої атаки стали 12 мешканців Києва та ще одна людина загинула в області. Близько 40 людей отримали поранення.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, аварійно-рятувальні роботи на місцях "прильотів" тривають з ночі.

відео дня

Глава держави наголосив, що атака готувалася заздалегідь і поєднувала різні типи озброєння.

"Удар був масовим - росіяни довго готувалися й поєднували балістичні ракети різних типів, крилаті ракети та дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одеській та Чернігівській областях", - зазначив президент.

У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйновано верхні поверхи. Також під удар потрапили дитяча лікарня та школа.

Прикордонний пункт і газова інфраструктура

Столиця була не єдиною ціллю масованого удару РФ. В Одеській області ворог застосував безпілотники проти пункту пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині - проти об’єктів газового сектору.

Президент подякував рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які з перших хвилин працювали з постраждалими, та висловив співчуття рідним загиблих.

Чому антибалістика залишається ключовим питанням

Реакція міжнародних партнерів на такі атаки, за оцінкою глави держави, не завжди відповідає масштабу того, у що вкладає кошти Москва. Зеленський безпосередньо пов’язує здатність збивати балістичні цілі з перспективами переговорного процесу.

"І доки в України не буде достатньо засобів протибалістичної оборони, Росія не буде серйозно думати про мир", - підкреслив він.

Робота над власною програмою протиповітряної оборони FREYJA триває щодня, однак вона поки що не задовольняє найнагальнішу потребу.

"Але перехоплювачі поки що не можуть замінити "Патріотів", і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета рятує життя наших людей", - наголосив президент.

FREYJA
Проєкт FREYJA - що відомо / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Повітряних силах ЗСУ

За даними ПС ЗСУ, минулої ночі ворог застосував:

  • ракети, які наближаються до цілі за балістичною траєкторією ("Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400);
  • 36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 баражуючих боєприпаси "Бандероль";
  • 168 ударних БПЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Основним напрямком ворожого удару була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/придушено 31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59, 8 крилатих ракет "Калібр", два боєприпаси типу "Бандероль", а також 145 ворожих дронів на півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 28 локаціях, а також падіння уламків у 2 локаціях.

Звіт Генерального штабу Збройних сил України за 20 серпня 2026 року
Звіт ЗС ЗСУ за 20 серпня 2026 року / Фото: t.me/kpszsu

Атака РФ на Україну в ніч на 20 серпня - новини

Як писав Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область та інші регіони різними видами озброєння. Ракетна атака була в основному спрямована на Київ, Бровари, Бориспіль.

Російська атака на Київ тривала протягом дев'яти годин. Ворог задіяв близько 66 ракет різних типів і майже 70 реактивних безпілотників.

За останніми даними, у столиці 12 загиблих. Ще 33 мешканці столиці постраждали. Ліквідація наслідків атаки в Солом’янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в пам’ять про жертв масованої атаки ворога на столицю.

Вранці 20 серпня голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що масована атака на Київщину тривала всю ніч. Станом на 7:00 четверга відомо про сімох травмованих у Бориспільському та Броварському районах. Одна людина загинула.

У результаті атаки в Бориспільському районі пошкоджено 14 приватних будинків, 4 складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та 8 автомобілів.

В Одеській області росіяни атакували цивільну інфраструктуру на півдні області. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням, енергетики вже працюють над відновленням. Також внаслідок удару загорілися два причепи вантажівок з продуктами. На щастя, постраждалих немає, повідомили в ОДА.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київщину 20 серпня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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