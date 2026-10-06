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Росіян витісняють на сході: військовий розповів про успіхи Сил оборони

Олексій Тесля
6 жовтня 2026, 00:58
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Відтіснення російських сил може свідчити про зміни на окремих ділянках фронту.
Стали відомі подробиці боїв на сході / колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутні війська України

Головне:

  • Українські сили досягають певних успіхів на сході
  • Росіян витіснили одразу з кількох населених пунктів

На Донецькому напрямку українські сили досягають певних успіхів, проте ситуація залишається складною.

Як повідомив український військовий із позивним Мучний, на Шаховському ділянці українським силам вдалося відтіснити противника щонайменше з двох населених пунктів. При цьому бойові дії тривають з високою інтенсивністю.

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"Є позитивні зрушення, але поки що без зайвого оптимізму - бої на цій ділянці залишаються надзвичайно важкими", - зазначив Мучний.

Військовий вважає, що відтіснення російських сил може свідчити про зміни на окремих ділянках фронту, однак говорити про стабілізацію поки що передчасно.

"Проте сам факт відтіснення ворога свідчить про певний перелом на окремих ділянках", - заявив він.

За словами Мучного, противник зосередив тут значні сили, тому будь-яке просування дається українським підрозділам важко.

Водночас ускладнилася ситуація на Лиманському напрямку. Російські війська посилюють там свою присутність і намагаються створити умови для подальшого наступу.

"На Лиманському напрямку останнім часом також стало складніше: противник зосереджує там увагу, стягує сили та намагається створити необхідну щільність для подальших дій", - розповів військовий.

Він закликав оцінювати ситуацію ширше, з огляду не лише на зміни лінії фронту, а й на переміщення російських резервів та напрямки основного тиску.

"Поки що ситуація динамічна. Позитивні моменти є, але робити остаточні висновки поки що зарано", - підсумував Мучний.

Результати операції "Вівальді" - що відомо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати операції "Вівальді". За його словами, українським військовим вдалося повернути під контроль близько 125–140 кв. км території.

При цьому операція триває і поки що не завершена. "Вівальді - дуже успішна операція. Вона ще не завершена. Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів", - заявив Зеленський.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що, за даними ISW, українські війська просунулися на північ від Корчаківки в Сумській області, тоді як підрозділи країни-агресора Росії за дві доби боїв не змогли досягти підтверджених успіхів на жодному з ключових напрямків.

Нагадаємо, у DeepState заявляли, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю поблизу селища Шевченко Добропільської міської громади Покровського району.

Як повідомлялося, Роберт (Мадьяр) Бровді переконаний, що в жовтні-грудні країна-агресор Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.

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Про особу: "Мучной"

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Канал позиціонує себе з гаслом: "Тихо робимо свою роботу".

Автори публікують оперативні дані з лінії бойових дій. Основний фокус - зведення з передової, опис позицій, втрат, успіхів і просувань українських військ.

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