Водіям радять зробити запас пального: чи можливий дефіцит на АЗС

Куюн пояснив, які логістичні розриви можливі через російські атаки і чому повного зникнення пального в Україні не буде.

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Куюн попередив водіїв про перебої з пальним / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Логістичні розриви через атаки РФ не виключені

Окремі АЗС може "висушити" ажіотажний попит

Країна здатна забезпечити ринок навіть після ударів

Українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні - для автомобіля, який споживає близько 100 літрів на місяць, це 50-70 літрів. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках. Про це заявив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в етері Вечір.LIVE.

За його словами, галузь залишається однією з цілей обстрілів від початку повномасштабного вторгнення: Україна втратила суттєву частину потужностей, але змогла перебудувати систему імпорту та доставки.

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Сьогодні пальне заходить в країну й розподіляється одночасно кількома каналами - бензовозами, залізничними вагонами, танкерами та трубопроводами. Така багатоканальність дозволяє оперативно перемикати маршрути, якщо один із напрямків випадає. Втім, повністю застрахуватися від збоїв не вдасться.

"Я не виключаю, що можуть бути певні логістичні розриви через російські атаки", - попередив експерт.

Скільки пального варто мати водіям

Логіка резерву проста: якщо інфраструктура зазнає пошкоджень, трейдерам потрібен час на відновлення доставки або пошук альтернативних шляхів. Саме на цей перехідний період і має вистачити власного запасу.

Куюн радить рахувати обсяг від реального місячного пробігу: дві-три тижневі норми покривають найімовірніший сценарій паузи в постачанні конкретного регіону.

Чи можливий дефіцит пального

Експерт переконаний, що навіть після нових ударів ринок залишиться забезпеченим. Найгірше, що може статися, - короткочасні локальні перебої, і їхню гостроту визначать не обстріли, а реакція споживачів.

Якщо обсяги постачання тимчасово просядуть, а автомобілісти одночасно вирушать заправлятися, окремі АЗС просто "висушить" попит. Проте сценарій, за якого країна залишиться зовсім без ресурсу, він відкидає.

"Я виключаю абсолютно варіант отакого мегадефіциту, що ми будемо сидіти без пального", - наголосив Куюн.

Чи є удари по АЗС критичними

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що АЗС перебувають під ударами вже багато місяців, а найбільше їх було пошкоджено не у вересні.

"Мені, чесно кажучи, незрозуміло, чому раптово настільки актуальними стали удари по автозаправних станціях, які тривають від початку року і максимум яких припав на липень", - наголосив він.

За його словами, удари по окремих АЗС не здатні залишити Україну без бензину та дизелю.

Він підкреслив, що навіть близько 300 пошкоджених станцій потрібно порівнювати із загальним масштабом українського роздрібного паливного ринку.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, експерт Геннадій Рябцев заявляв, що висока волатильність на ринку пального збережеться до кінця осені, а дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин.

Паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

Експерт також наголошував, що дефіциту через удари по АЗС очікувати не варто. Крім того, наразі зарано говорити про бензин по 110-115 грн за літр.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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