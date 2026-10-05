Путін має 'чіткі пріоритети': Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

Президент заявив, що Україна чекає на організацію переговорів, однак Москва поки зосереджена на ударах і дестабілізації Європи.

https://glavred.net/war/putin-imeet-chetkie-prioritety-zelenskiy-obyasnil-na-chto-rasschityvaet-kreml-10801766.html Посилання скопійоване

Зеленський сказав, що РФ не переходить від ескалації до діалогу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Зеленського:

США мають організувати тристоронні переговори

Росія не переходить від ескалації до діалогу

Путін стежить за Європою більше, ніж за фронтом

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч за участю України, США та Росії відбудеться вже в жовтні. Українська сторона до переговорів готова, а відкритим залишається питання позиції Москви. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Попри активізацію дипломатичних контактів, Кремль, за оцінкою президента, не демонструє жодних ознак готовності змінити лінію поведінки.

відео дня

"Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилася серед їхніх пріоритетів також. Наразі вони зосереджені лише на ударах по Україні та на дестабілізаційній активності у Європі", - сказав він.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, якою інформацією оперує російський диктатор.

За його спостереженням, Володимир Путін значно детальніше орієнтується в обстановці в окремих європейських країнах і в статистиці обстрілів, аніж у реальному стані справ на лінії зіткнення.

Саме це, переконаний президент, демонструє справжні наміри Москви: ставка зроблена не на завершення війни, а на тиск - як силовий, так і політичний.

"Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів - схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств", - підсумував глава держави.

Вечірнє відеозвернення Зеленського можна переглянути за посиланням.

Коли можуть розпочатися повноцінні переговори

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

За його словами, йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про конкретні кроки з боку Брюсселя.

"По-перше, Європа має пообіцяти Україні фінансування після замороження конфлікту. По-друге, вона має отримати запевнення від Росії (хоча це й звучить дивно), що та не нападатиме на європейські країни", - пояснив аналітик.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів про припинення війни проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть укласти угоду до настання зими.

Володимир Зеленський говорив, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред