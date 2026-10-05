Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

Марія Николишин
5 жовтня 2026, 23:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Президент заявив, що Україна чекає на організацію переговорів, однак Москва поки зосереджена на ударах і дестабілізації Європи.
Путін має 'чіткі пріоритети': Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль
Зеленський сказав, що РФ не переходить від ескалації до діалогу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Зеленського:

  • США мають організувати тристоронні переговори
  • Росія не переходить від ескалації до діалогу
  • Путін стежить за Європою більше, ніж за фронтом

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що тристороння зустріч за участю України, США та Росії відбудеться вже в жовтні. Українська сторона до переговорів готова, а відкритим залишається питання позиції Москви. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

Попри активізацію дипломатичних контактів, Кремль, за оцінкою президента, не демонструє жодних ознак готовності змінити лінію поведінки.

відео дня

"Я розраховую, що в жовтні американській стороні вдасться організувати тристоронню зустріч. Наша команда готова до зустрічі. Готовність потрібна від Росії. Потрібно, щоб дипломатія у Росії з'явилася серед їхніх пріоритетів також. Наразі вони зосереджені лише на ударах по Україні та на дестабілізаційній активності у Європі", - сказав він.

Окремо Зеленський звернув увагу на те, якою інформацією оперує російський диктатор.

За його спостереженням, Володимир Путін значно детальніше орієнтується в обстановці в окремих європейських країнах і в статистиці обстрілів, аніж у реальному стані справ на лінії зіткнення.

Саме це, переконаний президент, демонструє справжні наміри Москви: ставка зроблена не на завершення війни, а на тиск - як силовий, так і політичний.

"Чіткі у нього пріоритети. Важливе завдання Америки та всіх інших наших сильних партнерів - схилити Росію до дипломатії, до реальних кроків замість убивств", - підсумував глава держави.

Путін має 'чіткі пріоритети': Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

Вечірнє відеозвернення Зеленського можна переглянути за посиланням.

Коли можуть розпочатися повноцінні переговори

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що повноцінні переговори про завершення війни в Україні стануть можливими лише тоді, коли до процесу долучиться Європа - з конкретними гарантіями для Києва і зустрічними вимогами до Москви.

За його словами, йдеться не про формальну присутність європейських представників за столом переговорів, а про конкретні кроки з боку Брюсселя.

"По-перше, Європа має пообіцяти Україні фінансування після замороження конфлікту. По-друге, вона має отримати запевнення від Росії (хоча це й звучить дивно), що та не нападатиме на європейські країни", - пояснив аналітик.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів про припинення війни проти України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть укласти угоду до настання зими.

Володимир Зеленський говорив, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонщини і Запоріжжя вийшли з переговорного порядку денного.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

23:21Війна
Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

22:31Політика
Масштабна передислокація стратегічної авіації РФ: названо терміни нового удару

Масштабна передислокація стратегічної авіації РФ: названо терміни нового удару

21:36Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона біля водопою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона біля водопою за 39 с

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Як правильно чистити туалетний йоржик і як часто треба його міняти

Як правильно чистити туалетний йоржик і як часто треба його міняти

Останні новини

23:37

Більше не купуйте: які речі не можна носити після 30

23:21

Путін має "чіткі пріоритети": Зеленський пояснив, на що розраховує Кремль

23:01

РФ "вибиває" опалення та водопостачання: українці дізналися, до чого готуватися

22:37

Лілії можуть згнити ще до морозів: яку помилку роблять садівники у жовтніВідео

22:31

Олексія Гончаренка вигнали з фракції Порошенка після скандалу - всі деталі

Запоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимкуЗапоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимку
22:07

Навесні сад просто потоне у квітах: які рослини висаджують у жовтніВідео

21:36

Водіям радять зробити запас пального: чи можливий дефіцит на АЗС

21:36

Масштабна передислокація стратегічної авіації РФ: названо терміни нового удару

21:33

5 речей, які можна взяти з гардеробу чоловіка: поради дизайнера

Реклама
20:58

Росія готує новий масований удар по Україні: розкрито головну небезпеку

20:54

Трамп накинувся на Україну через удари по російських НПЗ – що заявив

20:16

Королівська таємниця: як насправді називають дітей Вільяма в школі

20:15

"Є багато підстав": у США зробили тривожну заяву через чуму в Росії

19:59

Шви між плиткою знову стануть білими: допоможе один засіб з аптечкиВідео

19:57

Цвіль може бути вже всередині: як знайти небезпечні ознаки і очистити пралкуВідео

19:47

Унітаз буде свіжішим без дорогої хімії: допоможуть два продукти з кухніВідео

19:35

"Не увімкнула плиту": Меган Маркл висміяли через безглузду помилку в відео

19:34

Християнський корпус і БФ молодіжної ініціативи "Надія" відкрили спортивно-реабілітаційний центр для ветеранівФото

19:16

Зможе дістати до Ужгорода: РФ працює над новою ракетою, у чому небезпека

19:10

Естонія готується до удару з боку РФ: Невзлін розповів, що задумав ТалліннПогляд

Реклама
19:03

Популярна російська фігуристка опинилася у важкому стані в лікарні

19:00

"Трамп – не на нашому боці": Жданов розкрив найгірший сценарій завершення війни

18:31

Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по ХарковуФото

18:30

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупамиВідео

18:23

Ні крапель, ні розводів: простий спосіб запобігти утворенню конденсату на вікніВідео

18:01

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

17:39

РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій

17:26

Горить довго і коштує в рази дешевше: названо альтернативу дровам і пелетамВідео

17:17

Точно не "підосиновик" і не "масльонок": як правильно називати гриби українською

17:09

"Прийдуть миритися": Повалій заспівала українською і зробила лицемірну заявуВідео

16:56

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

16:49

Білі стіни виходять із моди: який колір зробить інтер'єр візуально дорожчимВідео

16:24

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

16:17

Поки не вдарили морози: 5 важливих справ, які варто зробити в саду восени

16:12

Стилістка показала 5 трендових светрів на осінь 2026 року: як їх стильно носити

16:08

Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву

16:06

Долар злетів до історичного максимуму: новий курс валют на 6 жовтня

15:55

Кримському мосту приготуватись: як відповість Україна на удари по Києву

15:34

Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

15:26

"Вісім ран на грудях": зрадниця Марченка заявила про загадкову хворобу

Реклама
15:05

Путін вигадав новий "план перемоги": навіщо РФ посилює удари і що буде взимку

14:59

Для підігріву чи зберігання: як правильно використовувати шухляду під плитою

14:55

Поки опалення ще не ввімкнули: 4 прості хитрощі, які допоможуть зігріти оселю

14:00

"Я б сказав в обличчя": популярний ведучий публічно послав Потапа та Настю

13:45

"Прогноз кохання": стартували зйомки нового Original-серіалу від Київстар ТБ

13:43

Поширена помилка через яку їжа у мікрохвильовці нерівномірно нагрівається

13:31

"Армія": Кім Кардашян здивувала кількістю нянь для дітей від Каньє Веста

13:28

Снаряд РФ влучив у будку й автобус на кордоні з Молдовою: поранено прикордонника

13:20

Голубці більше не будуть сухими: кухарі радять додати у фарш неочікуваний інгредієнт

13:17

У РФ помер популярний виконавець шансону

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти