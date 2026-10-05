"Прийдуть миритися": Повалій заспівала українською і зробила лицемірну заяву

Артистка продовжує цинічно виконувати українські пісні на концертах у РФ.

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Таїсія Повалій про українців / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Яку відому українську пісню Таїсія Повалій виконала в РФ

Яку скандальну заяву про майбутнє українців зробила Таїсія Повалій

Співачка Таїсія Повалій, яка після початку повномасштабного вторгнення остаточно оселилася в Росії та підтримала війну проти України, відзначилася черговим абсурдним перформансом. Відео з концерту зрадниці в Петербурзі з’явилося у Facebook.

Під час виступу в РФ співачка знову включила до свого репертуару знамениту українську композицію "Пісня про рушник" на вірші Андрія Малишка та музику Платона Майбороди. Виконуючи легендарну пісню, Повалій паралельно почала розмірковувати зі сцени про швидке "примирення" росіян та українців.

відео дня

Таїсія Повалій заспівала українською в Петербурзі / скрін з відео

"Вони скоро прийдуть миритися", - заявила співачка про своїх колишніх співгромадян.

Артистка вкотре зізналася в любові до країни-агресора, де активно продовжує будувати кар’єру та брати участь у місцевих телешоу. Повалій активно дякує громадянам країни-агресора за "порятунок" і намагається переконати аудиторію в "неминучості" відновлення зв’язків, повністю ігноруючи факт повномасштабної війни.

Таїсія Повалій - концерт у РФ / скрін з відео

Нагадаємо, що в березні 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави всі українські активи Повалій - нерухомість, автомобіль та права на пісні, а у вересні 2024 року СБУ заочно повідомила співачці про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо колабораціонізму та закликів до війни.

Відео з виступу Таїсії Повалій дивіться тут.

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Раніше Главред повідомляв, що Оксана Марченко, яка втекла до РФ, відзначилася новою абсурдною заявою в інтерв’ю російським ЗМІ, розповівши про нібито "чудо", яке сталося з нею під час поїздки до Греції. Колишня ведуча розповіла про загадкову хворобу, від якої її врятувало диво.

Також Анатолій Анатоліч жорстко розкритикував Потапа та Настю Каменських через їхні скандальні заяви в інтерв’ю, назвавши несправедливою позицію артистів щодо виїзду за кордон та української мови. Ведучий розповів, що б сказав під час особистої зустрічі зі зірками.

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Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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