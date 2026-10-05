"Не увімкнула плиту": Меган Маркл висміяли через безглузду помилку в відео

Меган Маркл знову стала предметом обговорення в соціальних мережах.

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Меган Маркл може повернутися в кіно / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Коротко:

Як зганьбилася дружина принца Гаррі

Що їй написали в соцмережах

Дружина принца Гаррі та голлівудська актриса Меган Маркл знову опинилася в центрі глузувань після публікації нового ролика для свого бренду.

Як пише Page Six, цього разу увагу користувачів привернула деталь, яку важко було не помітити.

відео дня

У відео герцогиня Сассекська показала, як готує на кухні, проте глядачі швидко звернули увагу: плита під каструлею виявилася… вимкненою.

Користувачі соцмереж одразу почали обговорювати цю помилку, вказуючи, що конфорки навіть не були увімкнені, а під посудом не видно вогню. Багато хто сприйняв це як ознаку недбалості або постановочності ролика.

Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Деякі коментатори припустили, що відео було знято виключно "для картинки", а не для реального приготування їжі. Інші взагалі засумнівалися в професіоналізмі команди, яка працює над контентом бренду.

На цьому тлі критика на адресу Меган посилилася: користувачі заявляють, що подібні деталі підривають довіру до її проєктів і створюють відчуття штучності.

Меган Маркл висміяли за відео / Фото Instagram/meghan

Інцидент став черговим приводом для обговорень навколо медійного образу герцогині та її спроб розвивати власний бізнес після виходу з королівської родини.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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