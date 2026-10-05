Більше не купуйте: які речі не можна носити після 30

Коротко:
- Які речі дизайнер не рекомендує купувати
- Як він це пояснює
Популярний український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав п’ять речей, які можна позичити з чоловічого гардеробу, підготував цікаву добірку речей.
Він запропонував розібрати речі, які часто здаються гарною покупкою, але в реальному житті лише займають місце в гардеробі та псують настрій.
Незручне взуття
Якщо туфлі перетворюють мою ходу на евакуацію коника. "Раніше я купував взуття, яке мені натирає. Зараз - ніколи", - каже Андре Тан.
Взуття не того розміру
Гардероб має підтримувати вас уже сьогодні, а не шантажувати можливим схудненням.
Речі зі складним декором
Стрази, банти, золота фурнітура та мереживо одночасно рідко виглядають на мільйон.
Тренди, які вам не до лиця
Якщо ви не ходите на червону доріжку, вам навряд чи знадобиться п’ята прозора сукня.
10 замість однієї
Десять "так собі" речей замість однієї гарної. Краще один гарний жакет, який служить роками, ніж великий пакет речей.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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