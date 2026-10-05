Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по Харкову

Удар по Харкову забрав життя п’ятьох людей, ще 53 постраждали. Після удару по Харкову рятувальники продовжують пошук людей під завалами.

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Що відомо про наслідки удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Ключові тези:

У Харкові загинули п’ятеро людей

53 людини постраждали, серед них троє дітей

Під завалами ще можуть бути люди

У Харкові кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до п’яти, ще 53 людини постраждали. Під завалами пошкоджених об’єктів досі можуть перебувати люди. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, рятувальники виявили тіла ще двох загиблих у зруйнованому швейному цеху.

"Під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих від ворожого обстрілу міста. Загалом, кількість вбитих сьогодні російською армією харківʼян - пʼятеро", - повідомив Терехов.

Російські війська атакували місто одразу в кількох районах. Ударів зазнали промислова зона, територія поблизу житлової багатоповерхівки, приватний сектор та інші цивільні об’єкти.

Синєгубов уточнив, що російська армія застосувала три керовані авіабомби.

"Ворог завдав по Харкову ударів трьома керованими авіабомбами. Влучання - у кількох локаціях: по промисловій зоні та поруч із житловою багатоповерхівкою", - повідомив начальник ОВА.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено десятки житлових будинків, цивільне підприємство та щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж після атаки становить майже 15 тисяч квадратних метрів.

Окремо Синєгубов повідомив про стан дітей, які постраждали внаслідок атаки. 11-річна дівчинка перебуває у важкому стані, 15-річний хлопець - у стані середньої тяжкості, ще одна 15-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес.

Рятувально-пошукова операція триває. На місці працюють підрозділи ДСНС, медики та поліція, яка проводить побудинковий і поквартирний обхід для виявлення людей, яким може знадобитися допомога.

Станом на 18:15 він підтвердив загибель 5 людей, ще 30 - перебувають у медзакладах.

"До 5 людей зросла кількість загиблих через російську атаку КАБ Харкова. У лікарнях перебуває 30 поранених, з них троє – у вкрай важкому стані. Загалом постраждали 53 людини, зокрема троє дітей. Вони отримують необхідну медичну допомогу", - підсумував він.

КАБ / Інфографіка: Главред

РФ змінює цілі для ударів по Україні - що відомо

Росія розширює перелік об’єктів для ударів по Україні: після логістики, складів та адміністративних будівель під загрозою можуть опинитися історичні споруди й пам’ятки архітектури. Про це повідомив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак в ефірі "Суперпропозиції".

За словами експерта, зміна характеру атак може свідчити про поступове розширення переліку цілей, які Росія намагається уражати в Україні. Окремо він звернув увагу на ризик атак по об’єктах, які мають історичну та культурну цінність.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок", - попередив Ступак.

Він також нагадав, що російські сили вже намагалися завдавати ударів по українських розвідувальних структурах. Зокрема, під атаку раніше потрапляла будівля Головного управління розвідки.

"В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - пояснив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мер Харкова Ігор Терехов в обід 5 жовтня інформував про чергову ворожу атаку керованими авіабомбами (КАБами), яка спричинила серйозні руйнування в житлових районах міста. Три бомби влучили у складські приміщення та житловий сектор у Слобідському районі.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поінформував про наслідки масованої атаки на область в ніч на 5 жовтня, де під ударом опинилися промислова та портова інфраструктури. На об'єктах спалахнули масштабні пожежі, до приборкання яких залучили понад 90 рятувальників, а проведені лабораторією вимірювання повітря не виявили перевищення норми небезпечних речовин.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов зафіксував влучання ворожих боєприпасів у житлові та адміністративні об'єкти в Індустріальному районі міста, де впали три "Бандеролі". За даними ДСНС, унаслідок цієї атаки в ніч на 5 жовтня виникли пожежі, а також було пошкоджено адміністративну споруду та близько десяти багатоквартирних будинків.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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