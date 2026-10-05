Долар злетів до історичного максимуму: новий курс валют на 6 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 6 жовтня.

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Курс валют в Україні на 6 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у вівторок

Яка нова вартість долара

На вівторок, 6 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, євро та злотий подешевшали, а долар знову побив рекорд. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На вівторок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,05 грн/дол. Водночас 5 жовтня валюта коштувала 44,98 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 7 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 6 жовтня встановлено на рівні 50,48 грн/євро, що на 5 копійок менше, ніж у понеділок (50,53 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на вівторок встановлено на рівні 11,52 грн/злотий. 5 жовтня ця валюта коштувала 11,54 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 2 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Коли долар може подорожчати до 46 гривень

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

За його словами, психологічна позначка 45 грн за долар вже втратила статус бар'єра - учасники ринку сприйняли її як проміжну.

"НБУ вже показав, що 45 грн/дол. це не стеля, а лише черговий рівень, до якого ринок готовий і воліє дійти, а імпортери вже заклали й курс й інфляцію в ціни реалізації. Продовжую вважати, що НБУ буде тримати євро від глибшої корекції заради конвертації допомоги в гривню по нормальному курсу", - зазначив Шевчишин.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар у першій декаді жовтня може торгуватися на міжбанку в межах 44,7-45,1 грн, євро - 50,5-52 грн. Різкої зміни курсової траєкторії не очікується, хоча війна, подорожчання пального та інфляційні ризики посилюють тиск на економіку.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявляв, що висхідна динаміка долара була прогнозованою через брак валютної виручки. Металургія фактично зупинена, можливостей вивозити сільськогосподарську продукцію немає, тому надходження в країну не покривають потреб ринку.

Крім того, експерти наголошували, що курс долара в Україні у жовтні залежатиме від інтервенцій НБУ, динаміки інфляції, попиту з боку імпортерів та обсягів надходження міжнародного фінансування.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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