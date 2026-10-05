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РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій

Марія Николишин
5 жовтня 2026, 17:39
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Експерт пояснив, чому найбільшу загрозу несе не слабкість армії, а затримки з фінансуванням і політичні рішення.
РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій
Як може змінитися фронт протягом осені та зими / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • Затримки з грошима і зброєю можуть змусити Україну до переговорів
  • Росія здатна отримати Донеччину політичним шляхом
  • Армія витримає за правильної організації оборони

Україна може бути змушена до весни сісти за стіл переговорів про припинення вогню та піти на поступки, якщо фінансування й постачання озброєння затримаються. За такого розвитку подій країна-агресор Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, проте не силою зброї, а внаслідок домовленостей. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За песимістичним прогнозом, попереджає експерт, Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

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Найнебезпечнішим наслідком такого сценарію Жданов вважає не поразку на полі бою, а підсумок, досягнутий дипломатичним шляхом.

"За таких умов до весни ми будемо змушені розпочати переговори про припинення вогню й йти на поступки. І тоді до весни Росія може виконати своє завдання щодо повного захоплення Донецької області, однак мова йде не про військове захоплення, а про політичне", - наголосив полковник запасу.

Ідеться про модель, яку вже розглядали в дискусіях: українські підрозділи відходять, а на території з'являється вільна економічна зона під наглядом третьої сторони, яка водночас стає гарантом тиші. Однак вибір можливих кандидатів на цю роль, вважає експерт, вкрай обмежений.

"США сюди не зайдуть, європейців Росія не пустить. А якщо сюди зайдуть казахи чи білоруси, для нас це буде катастрофою", - попереджає Жданов.

Що передбачає оптимістичний сценарій

Інший варіант розвитку подій експерт пов'язує насамперед із ресурсним забезпеченням війська.

"Оптимістичний сценарій передбачає, що з фінансами проблем не буде, а "залізо" буде надходити на фронт безперебійно. Тоді до весни ситуація на фронті точно стабілізується", - каже Жданов.

Водночас полковник запасу закликає не чекати від цього періоду великих звершень. Широкомасштабного наступу ЗСУ не буде, можливі лише локальні операції обмеженого масштабу.

"Питання не в тому, чи витримає армія. Війська витримають: за умови правильної організації та ведення бойових дій російських окупантів можна розгромити", - переконаний експерт.

Як підтвердження він наводить Куп'янський і Лиманський напрямки, а також Костянтинівку, де наступ окупантів вдалося зупинити, хоча ще в серпні побоювалися падіння міста. Окрему перевагу українських військових він бачить у міських умовах.

"Ми дуже непогано вміємо вести вуличні бої, у таких боях ми сильніші за росіян, навіть за їхньої чисельної переваги", - зазначає Жданов.

РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Що може запустити "ефект доміно"

Розв'язання проблеми експерт пов'язує не з фронтом, а з рішеннями в Києві.

"Немає безвихідних ситуацій. Потрібна політична воля, адже ухвалення антикорупційних законів відкриє шлюз для грошових потоків, а грошові потоки дадуть нам гарантії та постачання необхідної техніки й озброєння", - підкреслює він.

Далі, за його логікою, ланцюжок має розгортатися на користь України.

"Техніка та озброєння дадуть армії можливість спочатку стабілізувати фронт, а потім завдавати максимальної шкоди, перемелюючи армію супротивника. У цьому випадку запуститься "ефект доміно"", - підсумував Жданов.

Чи можливе швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За його словами, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", - наголосив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська захопили населений пункт поблизу Добропілля на Донеччині.

Бійці прикордонної бригади "Форпост" повернули під контроль України понад 10 квадратних кілометрів території на Південно-Слобожанському напрямку в Харківській області.

В пресслужбі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ заявили, що російська армія накопичує броньовану та важку техніку на Гуляйпільському напрямку, готуючи прорив у бік Запоріжжя.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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