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У Запоріжжі прогриміли вибухи, РФ вдарила по житловому будинку: що відомо про поранених

Олексій Тесля
5 жовтня 2026, 23:55
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Ворог завдав удару по житловому будинку в Запоріжжі, внаслідок чого 5 осіб постраждали.
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Росія завдала удару по житловому будинку в Запоріжжі / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

Головне:

  • Ворог завдав удару по житловому будинку в Запоріжжі, 5 осіб постраждали
  • 63-річний чоловік у важкому стані, його госпіталізували з опіками

У Запоріжжі пролунали вибухи внаслідок удару РФ вчора, 5 жовтня, в результаті чого є поранені.

Ворог завдав удару по житловому будинку в Запоріжжі, 5 осіб постраждали. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

відео дня

За його даними, 63-річний чоловік перебуває у важкому стані, його госпіталізували з опіками та вибуховою травмою.

"Ще троє людей – чоловік 65 років та жінки 66 і 37 років – отримали допомогу амбулаторно", – уточнив він.

За словами в.о. голови Запорізької ОВА, ще один 35-річний чоловік проходить обстеження.

Також, за словами Семікіна, рятувальники евакуювали трьох людей з 9-го поверху. Вони цілі й неушкоджені.

  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua
  • Удар по Запоріжжю
    Удар по Запоріжжю t.me/zoda_gov_ua

Загроза нових ударів з боку РФ – думка експерта

Росія зберігає можливість повторити масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і дронів. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що можливості російської стратегічної авіації для проведення такого удару зараз суттєво обмежені.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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