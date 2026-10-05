У Запоріжжі прогриміли вибухи, РФ вдарила по житловому будинку: що відомо про поранених

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- Ворог завдав удару по житловому будинку в Запоріжжі, 5 осіб постраждали
- 63-річний чоловік у важкому стані, його госпіталізували з опіками
У Запоріжжі пролунали вибухи внаслідок удару РФ вчора, 5 жовтня, в результаті чого є поранені.
Ворог завдав удару по житловому будинку в Запоріжжі, 5 осіб постраждали. Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його даними, 63-річний чоловік перебуває у важкому стані, його госпіталізували з опіками та вибуховою травмою.
"Ще троє людей – чоловік 65 років та жінки 66 і 37 років – отримали допомогу амбулаторно", – уточнив він.
За словами в.о. голови Запорізької ОВА, ще один 35-річний чоловік проходить обстеження.
Також, за словами Семікіна, рятувальники евакуювали трьох людей з 9-го поверху. Вони цілі й неушкоджені.
Загроза нових ударів з боку РФ – думка експерта
Росія зберігає можливість повторити масштабну комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет і дронів. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що можливості російської стратегічної авіації для проведення такого удару зараз суттєво обмежені.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як раніше писав Главред, Росія атакувала західні області України. Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин" у Волинській області російський безпілотник влучив у автозаправну станцію. Після удару на території АЗС спалахнула масштабна пожежа.
Нагадаємо, російські безпілотники атакували Тернопіль. У місті пролунала серія вибухів, є влучання в об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську внаслідок атаки РФ пошкоджено багатоквартирний будинок, за попередніми даними, одна людина отримала травми. У Хмельницькій області уламки збитого російського дрона впали на територію підприємства, де виникла пожежа.
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Про персону: Олег Жданов
Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.
З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.
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