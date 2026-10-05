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5 речей, які можна взяти з гардеробу чоловіка: поради дизайнера

Олена Кюпелі
5 жовтня 2026, 21:33
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Андре Тан продемонстрував речі, які варто взяти з гардеробу чоловіка та чудово їх поєднати.
Андре Тан поділився стильними чоловічими речами
Андре Тан поділився стильними чоловічими речами / Колаж Главред, фото - скріншот

Коротко:

  • Які речі варто взяти
  • Як їх правильно поєднувати

Популярний український дизайнер Андре Тан не втомлюється дивувати своїми модними порадами.

Цього разу він назвав речі, які можна "вкрасти" з гардеробу вашого чоловіка. Про це він розповів в Instagram.

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"У цій частині розглядаємо речі, які багато хто недооцінює, але саме вони можуть зробити образ цікавішим, дорожчим і стильнішим!" - каже він.

Біла чоловіча сорочка

Перше, на що дизайнер просить звернути увагу, - це біла чоловіча сорочка. Він радить носити її з джинсами, легінсами або міні-спідницями.

Об'ємний жакет

Дуже об’ємний жакет можна носити з поясом і виглядати в стилі Ів Сен-Лорана.

Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка
Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка / Скріншот

Чоловічий ремінь

Чоловічий ремінь чудово поєднується з широкими джинсами, широкими брюками та поверх жакета.

Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка
Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка / Скріншот

Класичний светр

У такому образі варто підкатати рукави та додати прикрасу. І тоді він виглядає набагато крутіше.

Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка
Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка / Скріншот

Чоловіча футболка

Щільна чоловіча футболка, вільний крій і стандартна довжина часто виглядають дорожче, ніж жіноча.

Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка
Речі, які можна позичити з гардеробу чоловіка / Скріншот

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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