5 речей, які можна взяти з гардеробу чоловіка: поради дизайнера

Коротко:
- Які речі варто взяти
- Як їх правильно поєднувати
Популярний український дизайнер Андре Тан не втомлюється дивувати своїми модними порадами.
Цього разу він назвав речі, які можна "вкрасти" з гардеробу вашого чоловіка. Про це він розповів в Instagram.
"У цій частині розглядаємо речі, які багато хто недооцінює, але саме вони можуть зробити образ цікавішим, дорожчим і стильнішим!" - каже він.
Біла чоловіча сорочка
Перше, на що дизайнер просить звернути увагу, - це біла чоловіча сорочка. Він радить носити її з джинсами, легінсами або міні-спідницями.
Об'ємний жакет
Дуже об’ємний жакет можна носити з поясом і виглядати в стилі Ів Сен-Лорана.
Чоловічий ремінь
Чоловічий ремінь чудово поєднується з широкими джинсами, широкими брюками та поверх жакета.
Класичний светр
У такому образі варто підкатати рукави та додати прикрасу. І тоді він виглядає набагато крутіше.
Чоловіча футболка
Щільна чоловіча футболка, вільний крій і стандартна довжина часто виглядають дорожче, ніж жіноча.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
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