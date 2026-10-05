Масштабна передислокація стратегічної авіації РФ: названо терміни нового удару

Стратегічна авіація РФ може готуватися до нового масованого удару.

https://glavred.net/war/masshtabnaya-peredislokaciya-strategicheskoy-aviacii-rf-nazvany-sroki-novogo-udara-10801739.html Посилання скопійоване

Росія може готувати удар в ніч на 7 жовтня / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Ключові факти:

РФ може перекинути 13 стратегічних бомбардувальників

Масований удар прогнозують на ніч 7 жовтня

Країна-агресорка Росія може готувати масований ракетний удар по Україні в ніч на 7 жовтня. Перед цим очікується масштабне переміщення стратегічної авіації: до європейської частини РФ можуть перекинути 10 літаків Ту-95МС і три Ту-160. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російської ракетної та ударної авіації.

відео дня

За їхніми даними, протягом ночі 6 жовтня очікується переліт літаків Ту-95МС з аеродрому "Українка" на Далекому Сході на "Оленью". Точна кількість бортів поки невідома. Підтвердження такого переміщення може свідчити про підготовку авіації до застосування.

Окремо повідомляється про заплановане перебазування 10 Ту-95МС на аеродроми в європейській частині Росії. Ще три Ту-160, за попередніми даними, мають перемістити на аеродром "Біла". Якщо ці перельоти відбудуться, літаки можуть бути готові до застосування вже наступної ночі.

"Крім того, сьогодні на аеродромі "Українка" здійснив посадку військово-транспортний літак Ан-124-100 "Руслан", який доставив партію крилатих ракет типу Х-101 для оснащення 3-х літаків Ту-160", - попередили вони.

Таким чином, йдеться не лише про переміщення окремих бортів, а й про можливе забезпечення їх боєприпасами. Водночас остаточно підтвердити підготовку конкретного удару можна буде лише після фіксації самих перельотів та подальшої активності російської авіації.

Ймовірна дата нового удару - ніч на 7 жовтня. Моніторингові канали також звертають увагу, що ця дата збігається з днем народження російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Яка ціль масованого удару

Росія теоретично може знову завдати Україні комбінованого масованого удару ракетами та безпілотниками, однак провести атаку в масштабах попередніх хвиль їй дедалі складніше. Головним обмеженням для Кремля зараз є стан стратегічної авіації.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua.

За оцінкою експерта, Москва не відмовилася від планів завдавати масштабних ударів по Україні. Однак російське командування наразі не має достатньо можливостей, щоб сформувати ударну групу такого масштабу, як раніше.

"Повторити масований удар вони можуть... Але я думаю, що без авіації. У них величезна проблема зі стратегічною авіацією", - сказав Жданов.

Водночас Росія може спробувати залучити до атаки окремі справні борти. Йдеться про один-два літаки, використання яких можливе навіть попри ризики для стратегічної авіації.

Складнощі виникають і з використанням запасів крилатих ракет. За словами Жданова, самих боєприпасів у Росії залишається достатньо, але Москва має проблеми з їх доставкою до районів запуску через обмежені можливості літаків-носіїв.

"Крилатих ракет у них повно. Але немає сил підняти їх у повітря", - заявив експерт.

Окремо Жданов вказав на різний технічний стан російських ракетоносців. За його оцінкою, два Ту-160 ще можуть використовуватися для запуску Х-101, тоді як із Ту-95 виникли серйозні технічні проблеми.

Саме стан стратегічної авіації, на думку експерта, наразі не дозволяє Росії регулярно формувати удари колишнього масштабу.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, енергетичний експерт Олександр Харченко зазначав, що Бортницька станція аерації витримає масовані удари без серйозних наслідків для водовідведення Києва. Він підкреслив, що стійкість Бортничів до ударів пояснюється масштабом та розпорошеністю споруд. За його словами, найвразливішою є інфраструктура, що забезпечує подачу стоків до очисних споруд і резервне енергопостачання насосів має ключове значення для роботи комплексу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про ризик енергетичних відключень у разі нових атак на енергосистему країни. Він зауважив, що у Києві можливі відключення по 14-16 годин на добу вже в жовтні за несприятливого розвитку подій. Попенко вказав, що не всі об'єкти критичної інфраструктури мають достатній захист від повторних атак.

Мер Харкова Ігор Терехов інформував про наслідки недавнього обстрілу Харкова і дії рятувальників на місці події. Він повідомив, що удар по Харкову призвів до людських жертв та значних пошкоджень інфраструктури. За офіційними даними, внаслідок атаки загинули п'ятеро людей і постраждали 53 особи, серед яких троє дітей.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред