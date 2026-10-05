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РФ "вибиває" опалення та водопостачання: українці дізналися, до чого готуватися

Олексій Тесля
5 жовтня 2026, 23:01
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Росія продовжуватиме завдавати ударів по українській інфраструктурі, однак не зможе кардинально змінити ситуацію.
Відключення електроенергії,
Росія завдає ударів по об’єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, УНІАН

Найважливіше із заяв Харченка:

  • РФ продовжуватиме наносити удари по об’єктах енергетики України
  • Ворог не зможе кардинально переломити ситуацію

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував загрози для теплової та енергетичної генерації у разі продовження масованих ударів РФ.

"Чи будуть атакувати? Так, ми знаємо, що будуть. Чи готувалися ми до цього? Так, готувалися. Чи гарантує ця підготовка на 100%, що нічого не трапиться? Ні, тому що ракетні удари - це ракетні удари, удари дронів - це удари дронів. Це війна", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, на сьогодні українська енергосистема, а також критична інфраструктура Києва (опалення, водопостачання) - значно краще підготовлені, ніж у минулому опалювальному сезоні.

"У міжсезоння виконано в рази більше роботи. Я щиро вважаю, що цього року зробили стільки ж, скільки за три-чотири попередні роки. Це те, що я бачу неозброєним оком безпосередньо на об’єктах", - зазначив співрозмовник.

На його думку, РФ продовжуватиме завдавати ударів по українській інфраструктурі, однак не зможе кардинально переломити ситуацію.

"Тому вони будуть завдавати ударів, ми будемо відновлювати, будемо захищатися - і так триватиме й надалі. Я не бачу зараз підстав говорити, що щось принципово зміниться. Ми не загинемо, вони не переможуть і, як каже Мадяр, встоїмо", - додав Харченко.

Київ може зіткнутися з холодом у квартирах цієї зими

У період сильних морозів температура в деяких столичних квартирах може знижуватися до 12–15 °C. Такий варіант розвитку подій пов’язують із пошкодженням енергетичної інфраструктури та обмеженими можливостями київських ТЕЦ після російських атак.

Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що навіть відносно тепла погода не стане гарантією стабільної роботи системи теплопостачання. Якщо енергетичні об’єкти не зможуть працювати на необхідній потужності, окремі будинки можуть отримувати недостатньо тепла.

У результаті під час найхолодніших періодів температура в частині київських квартир може виявитися значно нижчою за звичний рівень.

Раніше "Главред" цитував голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про можливу найсуворішу зиму 2026–2027 років для України. Чмут закликав уже зараз визначитися з місцем перебування та розглянути можливість переїзду з міст.

Нагадаємо, раніше Іван Ступак наголосив, що підготовка до опалювального сезону стала одним із головних державних завдань. Він зазначив, що необхідно посилити захист об’єктів генерації.

Як повідомлялося, Дональд Трамп відмовив у проханні про передачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За оцінками CSIS, близько двох третин американських запасів ракет-перехоплювачів було витрачено на війну в Ірані, і наразі у США є 759 таких ракет.

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Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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