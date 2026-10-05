Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

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- РФ атакувала Харків КАБами
- Внаслідок атаки зафіксовані руйнування в одному з районів міста
- Під завалами шукають людей, є жертви і постраждалі
Країна-агресор Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Станом на 15:20 відомо про пожежу на складських приміщеннях та пошкодження житлових будинків.
"Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція",- додав Терехов.
Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох поранених. Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.
Станом на 15:33 відомо про 25 постраждалих та двох загиблих.
Оновлено. О 15:55 Терехов повідомив, що поранених вже 29, серед них троє дітей. Один з постраждалих - двірник. Загиблих троє.
РФ готується до посилення обстрілів
Главред писав, що за словами авіаційного експерта і аналітика Костянтина Криволапа, РФ незабаром зосередить удари на об’єктах українського енергетичного сектору.
Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру з початком опалювального сезону. Навколо України може перебувати близько 40–50 комплексів ОТРК "Іскандер". Також ворог має приблизно 2–4 комплекси "Бастіон" для запуску "Цирконів".
Удари РФ по Харкову - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 4 жовтня ввечері російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.
Раніше, вдень 2 жовтня, РФ атакувала КАБами приватні сектори у Харкові. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському.
Напередодні, у ніч на 28 вересня, російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі.
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Про персону: Ігор Терехов
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
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