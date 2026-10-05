Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

Анна Косик
5 жовтня 2026, 15:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зростає.
Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову
У Харкові триває рятувальна операція після удару КАБів / Колаж: Главред, фото (ілюстративні) : Міноборони РФ, скріншот з відео

Головне:

  • РФ атакувала Харків КАБами
  • Внаслідок атаки зафіксовані руйнування в одному з районів міста
  • Під завалами шукають людей, є жертви і постраждалі

Країна-агресор Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Станом на 15:20 відомо про пожежу на складських приміщеннях та пошкодження житлових будинків.

відео дня

"Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція",- додав Терехов.

Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову
КАБ / Інфографіка: Главред

Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох поранених. Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

Станом на 15:33 відомо про 25 постраждалих та двох загиблих.

Оновлено. О 15:55 Терехов повідомив, що поранених вже 29, серед них троє дітей. Один з постраждалих - двірник. Загиблих троє.

РФ готується до посилення обстрілів

Главред писав, що за словами авіаційного експерта і аналітика Костянтина Криволапа, РФ незабаром зосередить удари на об’єктах українського енергетичного сектору.

Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру з початком опалювального сезону. Навколо України може перебувати близько 40–50 комплексів ОТРК "Іскандер". Також ворог має приблизно 2–4 комплекси "Бастіон" для запуску "Цирконів".

Удари РФ по Харкову - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 жовтня ввечері російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Раніше, вдень 2 жовтня, РФ атакувала КАБами приватні сектори у Харкові. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському.

Напередодні, у ніч на 28 вересня, російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі.

Інші новини:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Харкова Харківська область авіабомба новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по Харкову

Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по Харкову

18:31Війна
"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

18:01Війна
Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

16:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона біля водопою за 39 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона біля водопою за 39 с

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Навіщо японці кидають пляшку з водою в пралку: дивовижний лайфхак

Як правильно чистити туалетний йоржик і як часто треба його міняти

Як правильно чистити туалетний йоржик і як часто треба його міняти

Заміокулькас оживе після застою: допоможуть прості домашні підживлення

Заміокулькас оживе після застою: допоможуть прості домашні підживлення

Останні новини

18:31

Кількість загиблих та поранених різко зросла: що відомо про наслідки удару по Харкову

18:30

Харчова міль зникне з кухні: що потрібно поставити в шафу з крупамиВідео

18:23

Ні крапель, ні розводів: простий спосіб запобігти утворенню конденсату на вікніВідео

18:01

"Хочемо миру": у Путіна назвали основну умову для завершення війни

17:39

РФ може отримати всю Донеччину без бою: Жданов озвучив тривожний сценарій

Запоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимкуЗапоріжжя – ласий шматок для Путіна, але головна мета інша: прогноз Жданова щодо війни взимку
17:26

Горить довго і коштує в рази дешевше: названо альтернативу дровам і пелетамВідео

17:17

Точно не "підосиновик" і не "масльонок": як правильно називати гриби українською

17:09

"Прийдуть миритися": Повалій заспівала українською і зробила лицемірну заявуВідео

16:56

Тест на IQ: потрібно знайти кукурудзу серед ананасів за 10 секунд

Реклама
16:49

Білі стіни виходять із моди: який колір зробить інтер'єр візуально дорожчимВідео

16:24

Росія вдарила по цивільному судну в Чорному морі, є загиблий: що відомо

16:17

Поки не вдарили морози: 5 важливих справ, які варто зробити в саду восени

16:12

Стилістка показала 5 трендових светрів на осінь 2026 року: як їх стильно носити

16:08

Хакери атакували сайт АТБ і вимагали $400 тисяч: у компанії зробили заяву

16:06

Долар злетів до історичного максимуму: новий курс валют на 6 жовтня

15:55

Кримському мосту приготуватись: як відповість Україна на удари по Києву

15:34

Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

15:26

"Вісім ран на грудях": зрадниця Марченка заявила про загадкову хворобу

15:05

Путін вигадав новий "план перемоги": навіщо РФ посилює удари і що буде взимку

14:59

Для підігріву чи зберігання: як правильно використовувати шухляду під плитою

Реклама
14:55

Поки опалення ще не ввімкнули: 4 прості хитрощі, які допоможуть зігріти оселю

14:00

"Я б сказав в обличчя": популярний ведучий публічно послав Потапа та Настю

13:45

"Прогноз кохання": стартували зйомки нового Original-серіалу від Київстар ТБ

13:43

Поширена помилка через яку їжа у мікрохвильовці нерівномірно нагрівається

13:31

"Армія": Кім Кардашян здивувала кількістю нянь для дітей від Каньє Веста

13:28

Снаряд РФ влучив у будку й автобус на кордоні з Молдовою: поранено прикордонника

13:20

Голубці більше не будуть сухими: кухарі радять додати у фарш неочікуваний інгредієнт

13:17

У РФ помер популярний виконавець шансону

12:59

"Несолодке життя": Винник заговорив про повернення та назвав умову

12:50

Чому діти брешуть: приховані причини, про які не здогадуються батьки

12:43

Рахунки за тепло стануть меншими: на яку цифру встановити регулятор батареї

12:37

Прикраса вартістю в мільйони зникла після трагедії Панеттьєрі: нові подробиці

12:24

Дерево швидко ростиме і буде здоровим: 7 важливих правил догляду від садівників

12:11

РФ хоче стерти з лиця землі і захопити велике місто: який план у ворога

12:09

Китайський гороскоп на завтра, 6 жовтня: Собакам — вплив, Свиням — роздратування

11:58

Київ став ключовою мішенню РФ: експерт розповів, що чекає на столицю взимку

11:52

Півмільйона мобілізованих не врятують Кремль: Жданов назвав слабкі місця армії РФ

11:42

Поліція Вінниччини презентувала документальну стрічку про репатріацію "безІМЕННІ: боротьба за імʼя" новини компанії

11:41

Канал 1+1 Україна оголосив ім’я четвертого тренера "Голосу країни-14"

11:24

Нова хвиля різкого похолодання насувається: коли Україну заллє дощами

Реклама
11:22

Пісні-меми: 5 українських хітів отримали нове життя та підкорили соцмережі

11:06

Помилка під час викопування може знищити жоржини: експерти розповіли, як зберегти бульби

11:05

Чи можна мити каструлі та сковорідки сталевою мочалкою: відповідь здивує

10:47

Су-34 та Су-35 перетворилися на згарище: з'явилися знімки аеродрому РФ

10:42

Гороскоп Таро на завтра, 6 жовтня: для Раків — новий початок, для Дів — рішення

10:38

Українці можуть сидіти без світла до 16 годин на добу вже в жовтні - прогноз

10:31

Всеволод Трофименко досьє

10:07

Агротканина проти бур’янів: садівниця пояснила, чому це найгірший вибір

10:05

Як використати в побуті пусті тюбики від зубної пасти - круті лайфхаки

09:53

"Схудла на 27 кг": переможниця шоу "Холостяк" Бєлєнь кардинально змінилася

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти