Людей шукають під завалами будинку: РФ завдала смертельного удару по Харкову

Кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки зростає.

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У Харкові триває рятувальна операція після удару КАБів / Колаж: Главред, фото (ілюстративні) : Міноборони РФ, скріншот з відео

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РФ атакувала Харків КАБами

Внаслідок атаки зафіксовані руйнування в одному з районів міста

Під завалами шукають людей, є жертви і постраждалі

Країна-агресор Росія вдень 5 жовтня атакувала Харків щонайменше трьома КАБами. Зафіксовані влучання у Слобідському районі міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Станом на 15:20 відомо про пожежу на складських приміщеннях та пошкодження житлових будинків.

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"Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди. Триває пошуково-рятувальна операція",- додав Терехов.

КАБ / Інфографіка: Главред

Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох поранених. Також ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

Станом на 15:33 відомо про 25 постраждалих та двох загиблих.

Оновлено. О 15:55 Терехов повідомив, що поранених вже 29, серед них троє дітей. Один з постраждалих - двірник. Загиблих троє.

РФ готується до посилення обстрілів

Главред писав, що за словами авіаційного експерта і аналітика Костянтина Криволапа, РФ незабаром зосередить удари на об’єктах українського енергетичного сектору.

Балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру з початком опалювального сезону. Навколо України може перебувати близько 40–50 комплексів ОТРК "Іскандер". Також ворог має приблизно 2–4 комплекси "Бастіон" для запуску "Цирконів".

Удари РФ по Харкову - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4 жовтня ввечері російська окупаційна армія атакувала багатоквартирні будинки в Харкові. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Раніше, вдень 2 жовтня, РФ атакувала КАБами приватні сектори у Харкові. Влучання зафіксоовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському.

Напередодні, у ніч на 28 вересня, російська армія завдала подвійного удару КАБами по двох районах Харкова. Один із "прильотів" припав на багатоквартирний будинок у Салтівському районі.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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