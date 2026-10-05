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"Є багато підстав": у США зробили тривожну заяву через чуму в Росії

Юрій Берендій
5 жовтня 2026, 20:15
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Чума в Росії привернула увагу США та ЄС після смерті лаборантки в Іркутську.
Чума в Росії - США та ЄС стежать за ситуацією в Іркутську / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з відео

Ключові тези:

  • США та ЄС уважно стежать за ситуацією з чумою в РФ
  • Доктор Біркс заявила про підстави для занепокоєння

США та Євросоюз уважно стежать за ситуацією навколо можливого випадку легеневої чуми в Іркутській області Росії після смерті співробітниці профільного наукового інституту. У Вашингтоні заявляють, що підстав для паніки наразі немає, але ситуація потребує постійного контролю. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо в коментарі американським журналістам.

відео дня

За словами Рубіо, американська сторона отримує інформацію переважно від російської влади. Йдеться про можливе зараження працівника лабораторії та ризик передачі інфекції щонайменше всередині установи.

"Ну, ми не… Ми знаємо те, що знаємо, звісно, з того, що надали росіяни, а саме, що, судячи з усього, був… заразився працівник лабораторії, і є побоювання, що це, знаєте, могло поширитися, принаймні всередині країни. Тож ви бачили, як вони ввели карантин, бо це саме... такого характеру. Подорожі між США та Росією, очевидно, дуже обмежені. Але, як і будь-що інше, така інформація просочується. Це може швидко поширитися. Тож ми уважно стежимо за цим і контролюємо ситуацію. Так. Я не думаю, що це привід для тривоги, але це привід для пильної уваги та привід просто тримати це на очах, і ми саме це й робимо", - заявив Рубіо.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Окремо увагу до ситуації привернула докторка Дебора Біркс, колишня координаторка Білого дому з питань боротьби з COVID-19. Вона вважає незвичайною смерть молодої людини від легеневої чуми та припускає, що джерелом зараження могла стати лабораторна аварія.

"Це викликає особливе занепокоєння, і я розумію, чому Білий дім, Державний департамент та CDC дуже уважно стежать за цією ситуацією", - сказала Біркс, слова якої наводить американське видання The Hill.

За її словами, особливий ризик полягає в тому, що людина могла контактувати з джерелом інфекції, а потім подорожувати. При легеневій формі хвороби збудник може передаватися через інфекційні краплі.

"Вона потенційно могла заразити багатьох людей, оскільки ця хвороба передається крапельним шляхом. Тож є багато підстав для занепокоєння та багато причин, чому росіяни мають бути прозорими", - наголосила Біркс.

Державний департамент США також підтвердив, що знає про ситуацію та координує спостереження з Центрами з контролю та профілактики захворювань. Американська сторона закликала російську владу оперативно надавати точну інформацію.

Ситуацію паралельно відстежують у Євросоюзі. Єврокомісія підтримує контакт із фахівцями Європейського центру з профілактики та контролю захворювань і за необхідності готова координувати дії країн-членів.

"Громадське здоров’я завжди є для нас пріоритетом, тому ми підтримуємо зв’язок із експертами з Європейського центру з профілактики та контролю захворювань. Ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається", - заявила речниця Єврокомісії Ева Грнчірова, передає Euronews.

Що цьому передувало

Ймовірний інцидент пов'язують з Іркутським науково-дослідним інститутом боротьби з чумою Сибіру та Далекого Сходу. За повідомленнями російських ЗМІ, 25 вересня 28-річна співробітниця установи Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Пізніше жінку госпіталізували з важкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла. Російські органи охорони здоров’я офіційно не підтвердили, що причиною смерті була саме легенева чума.

Після смерті співробітниці в регіоні запровадили карантинні заходи, а під медичний нагляд потрапили майже 200 контактних осіб. У самому Іркутську на карантин закрили п’ять медичних закладів, зокрема дитячу лікарню.

Додаткові санітарні заходи запроваджують і сусідні держави. Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан посилили контроль за людьми, які прибувають із Росії, зокрема перевірки на кордонах і транспортних вузлах.

У Москві, за даними російських ЗМІ, пасажирам, які прибувають із Іркутська, почали вимірювати температуру в аеропортах та на вокзалах.

Чума в Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними регіональних ЗМІ, 25 вересня співробітниця Іркутського протичумного інституту нібито розбила пробірку, що спричинило її госпіталізацію з важкою формою пневмонії, унаслідок чого вона померла в ніч проти 2 жовтня.

Офіційний представник Білого дому повідомив, що адміністрація США поінформована про ситуацію та оцінює варіанти дій, а в Держдепартаменті закликали російську владу до максимальної відкритості й оперативного надання достовірної інформації. За попередніми даними, у померлої діагностували пневмонію невідомої етіології, а під медичний нагляд потрапили близько 200 осіб.

Водночас очільник сусідньої Бурятії Олексій Циденов зазначив, що молода жінка могла померти від чуми, та поінформував про запровадження карантину в стаціонарі Шелехова. Загалом під нагляд медиків потрапили 197 контактних осіб, із яких 189 було госпіталізовано, а ще 12 направлено безпосередньо до протичумного інституту.

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Про джерело: The Hill

The Hill - американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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