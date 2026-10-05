Росія готує новий масований удар по Україні: розкрито головну небезпеку

Навіть маючи значний запас, Москва не може задіяти всі ракети одночасно, пояснив Олег Жданов.

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Росія може готувати новий масований удар / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Жданова:

Москва не відмовилася від масштабних атак, однак стикається з проблемами

РФ має запас озброєння, але зазнає труднощів із його доставкою авіацією

Росія теоретично здатна знову завдати Україні комбінованого масованого удару з використанням ракет і безпілотників. Однак, за оцінкою військового експерта Олега Жданова, можливості російської стратегічної авіації зараз обмежені.

"Повторити масований удар вони можуть... Але я думаю, що без авіації. У них величезна проблема зі стратегічною авіацією", - сказав Жданов у коментарі ТСН.ua.

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При цьому експерт припускає, що Росія може задіяти один-два літаки, незважаючи на існуючі ризики.

Жданов вважає, що Москва не відмовилася від масштабних атак, однак стикається з проблемами під час їхньої підготовки. За його словами, російська сторона прагне завдати максимальної шкоди, але не має достатньої кількості засобів для проведення ударів колишнього масштабу.

"Я думаю, що вони не відмовляються. Єдина причина, на мою думку, полягає в тому, що на сьогодні вони не здатні організувати такий масштабний удар", - зазначив експерт.

Окремо він звернув увагу на використання безпілотників. За його словами, ефективність української ППО проти звичайних "Гераней-2" залишається високою, тоді як реактивні дрони Росія не може виробляти в необхідній кількості.

"Вони хочуть завдати максимальних збитків, але при цьому, як бачите, навіть кількість реактивних дронів постійно коливається", - сказав Жданов.

За оцінкою експерта, подібні обмеження існують і в сфері застосування крилатих ракет. Росія має певний запас озброєння, однак зазнає труднощів із його доставкою засобами стратегічної авіації.

"Крилатих ракет у них повно. Але немає сил підняти їх у повітря", - заявив Жданов.

Він додав, що два Ту-160 можуть бути використані для запуску Х-101, тоді як із Ту-95, за його словами, виникли серйозні технічні проблеми.

Загроза балістичних ударів

Обмеження, на думку Жданова, стосуються й російських ракет "Іскандер". Навіть за наявності значного запасу Москва не може використовувати всі ракети одночасно, оскільки необхідно зберігати резерв і враховувати стан пускових установок.

"Хоча ракет у них і є, близько 100 або 200 одиниць, вони ж не можуть витратити всі відразу", - зазначив експерт.

За його словами, під час планування нових ударів Росія має враховувати як необхідність зберігати частину боєкомплекту, так і ресурс наявних пускових установок.

/ Главред

Чому Росія посилила атаки: пояснення експерта

Радник президента Сергій Бескрестнов вважає, що активізація російських атак "Шахедами" по західних регіонах України може бути пов’язана з погіршенням погодних умов. На його думку, складна погода може знизити ефективність роботи українських засобів перехоплення та створити більш сприятливі умови для безпілотників.

"Для росіян це шанс атакувати наші західні тилові частини, куди не долітають реактивні "Шахеди". Тому що, на їхню думку, наші хлопці на перехоплювачах погано бачитимуть "Шахеди" і гірше атакуватимуть. Це дійсно так", - заявив Бескрестнов.

За словами експерта, Росія намагається використовувати погану погоду як додаткову перевагу, розраховуючи на зниження ефективності протидії безпілотникам і можливість завдавати ударів по більш віддалених регіонах України.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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