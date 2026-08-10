Окупанти скинули п’ять бомб на Суми: пошкоджено житловий сектор, 5 людей поранено

Нічний обстріл Сум був спрямований на цивільні об’єкти.

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Рятувальники ліквідують наслідки падіння літаків у Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/dsns_telegram

Коротко:

Вночі 10 серпня армія РФ завдала удару по Сумах п'ятьма КАБами

Внаслідок атаки на цивільні об'єкти поранено п'ятьох людей

Влучання зафіксовано в житловому секторі, на дорозі та на підприємстві

У ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала удару п’ятьма бомбами по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Станом на 04:30 відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

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"Цієї ночі ворог знову завдав ударів по місту за допомогою КАБ. Зафіксовано 5 ударів по цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання у трьох локаціях у двох районах міста.

"За попередніми даними, загиблих немає. Є пошкодження в житловому секторі. Фахівці обстежують території. Усі масштаби наслідків уточнюються", - зазначив керівник ОВА.

На місці події працюють рятувальники.

Дивіться відео - В ОВА розповіли про наслідки удару по Сумах:

Видання "Кордон.медіа" додає, що було зафіксовано влучання в житловий сектор, по підприємству та ще один удар по дорозі. Також відомо, що одну авіабомбу, ймовірно, збили сили ППО.

​Що таке КАБ / / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

РФ готує нову хвилю ударів по енергетиці - ISW

Країна-агресор Росія готує масштабну ударну кампанію проти енергетичної інфраструктури Києва вже в найближчі тижні і може задіяти для цього стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Вибір моменту аналітики пов’язують зі станом української протиповітряної оборони, яка вже тривалий час працює в умовах обмеженого ресурсу засобів ураження.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026–2027 років у серпні, щоб скористатися постійним дефіцитом ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - йдеться у звіті.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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