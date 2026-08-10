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Окупанти скинули п’ять бомб на Суми: пошкоджено житловий сектор, 5 людей поранено

Анна Ярославська
10 серпня 2026, 06:48
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Нічний обстріл Сум був спрямований на цивільні об’єкти.
Напад на Суми
Рятувальники ліквідують наслідки падіння літаків у Сумах / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Вночі 10 серпня армія РФ завдала удару по Сумах п'ятьма КАБами
  • Внаслідок атаки на цивільні об'єкти поранено п'ятьох людей
  • Влучання зафіксовано в житловому секторі, на дорозі та на підприємстві

У ніч на 10 серпня російська окупаційна армія завдала удару п’ятьма бомбами по місту Суми. Вибухи пролунали близько третьої години ночі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура.

Станом на 04:30 відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

відео дня

"Цієї ночі ворог знову завдав ударів по місту за допомогою КАБ. Зафіксовано 5 ударів по цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання у трьох локаціях у двох районах міста.

"За попередніми даними, загиблих немає. Є пошкодження в житловому секторі. Фахівці обстежують території. Усі масштаби наслідків уточнюються", - зазначив керівник ОВА.

На місці події працюють рятувальники.

Дивіться відео - В ОВА розповіли про наслідки удару по Сумах:

Знімок екрана

Видання "Кордон.медіа" додає, що було зафіксовано влучання в житловий сектор, по підприємству та ще один удар по дорозі. Також відомо, що одну авіабомбу, ймовірно, збили сили ППО.

Окупанти скинули п’ять бомб на Суми: пошкоджено житловий сектор, 5 людей поранено
​Що таке КАБ / / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

У ніч на 6 серпня російська окупаційна армія атакувала Суми керованими авіабомбами (КАБами). У результаті ворожого обстрілу зафіксовано пошкодження. Є постраждалі.

У ніч на 5 серпня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Києву та Київській області. У результаті атаки є загиблі, постраждалі, пожежі та руйнування. Прицільною мішенню стала логістична інфраструктура регіону.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли зупинити ворожу балістику - жодна ракета не була збита.

Троє людей (серед них - дві дівчинки віком 5 і 10 років) загинули в Сумах у ніч на 4 серпня внаслідок удару російських керованих авіабомб. Третя жертва - 75-річна жінка.

РФ готує нову хвилю ударів по енергетиці - ISW

Країна-агресор Росія готує масштабну ударну кампанію проти енергетичної інфраструктури Києва вже в найближчі тижні і може задіяти для цього стратегічний резерв балістичних ракет, щоб завдати максимальних руйнувань до 24 серпня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Вибір моменту аналітики пов’язують зі станом української протиповітряної оборони, яка вже тривалий час працює в умовах обмеженого ресурсу засобів ураження.

"Росія може прагнути розпочати свою ударну кампанію 2026–2027 років у серпні, щоб скористатися постійним дефіцитом ракет-перехоплювачів балістичних ракет в Україні", - йдеться у звіті.

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Про персону: Олег Григоров

Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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