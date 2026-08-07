Росія цинічно атакувала людей на ринку на Сумщині, є багато постраждалих

Кілька людей, які прийшли на ринок, зараз у важкому стані.

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Росіяни цинічно вдарили по Сумщині / Колаж: Главред, фото: t.me/hryhorov_oleg

Що повідомив Григоров:

Внаслідок атаки РФ у Білопільській громаді постраждали люди на ринку

У Сумах ворог вночі пошкодив приватні будинки

Вранці 7 серпня країна-агресорка Росія атакувала безпілотником Білопільську громаду Сумської області. Ворог вдарив дроном по цивільних на ринку. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, внаслідок атаки, попередньо, постраждали десятеро людей. Двоє з них у важкому стані. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

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Удар по Сумах

У Сумській області внаслідок нічної ворожої атаки постраждав обласний центр. Зафіксовані удари двома керованими авіабомбами, атаки БпЛА реактивного типу та інших ворожих дронів.

"Двоє людей поранені. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, стан постраждалих неважкий. Пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та обʼєкти інфраструктури", - додав Григоров.

Суми / Інфографіка: Главред

В РНБО попередили про загрозу нових ударів по Україні

Главред писав, що за словами секретаря РНБО Ігоря Клименка, Росія посилюватиме загрозу ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України з наближенням осінньо-зимового сезону.

Через це Рада національної безпеки і оборони перевірила готовність регіонів до роботи в умовах можливих нових атак. Клименко наголосив, що люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів. Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно.

Удари РФ по Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч проти 4 серпня російський удар КАБами по Сумах зруйнував житловий будинок, де мешкала родина Дворніченків. Під завалами загинули дві сестри - 5-річна Емілія та 10-річна Софія.

Раніше, 15 липня, російські окупанти завдали шість ударів керованими авіабомбами по Сумах. Одна з керованих авіабомб влучила поблизу медичних закладів - у районі з інтенсивним рухом людей і транспорту.

Російські війська вдень 11 липня атакували Суми керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше четверо людей, ще семеро постраждалих доправили до лікарень.

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Про персону: Олег Григоров Олег Григоров - український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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