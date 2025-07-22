Чому ультиматум Трампа змінив ставлення Європи до України: експерт розкрив причину

Експерт застерігає, що увага світу відвернулася від війни в Україні, поки Росія посилює атаки дронами.

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Військовий оглядач закликає коаліцію охочих діяти рішуче, щоб запобігти подальшому розширенню війни на Європу цього літа./ Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео в YouTube

Коротко:

Росія щоденно атакує Україну сотнями "Шахедів"

Європа відволікається на події в Ізраїлі та мовчить про війну

Ультиматум Трампа Путіну спливає вже за кілька тижнів

Колишній офіцер британської армії, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон застерігає: поки світова увага переключилася на події в секторі Гази, російська загроза в Європі лише зростає. У статті для The Telegraph він критикує західних політиків за пасивність і нагадує про небезпеку, яку несе зволікання з підтримкою України.

"Очі всього світу спрямовані куди завгодно, тільки не на найнебезпечнішу ситуацію на планеті зараз: війну в Україні", – пише він. відео дня

За словами де Бреттон-Гордона, після того як Дональд Трамп висунув Володимиру Путіну 50-денний ультиматум, європейські країни занадто розслабилися. Проте Москва не демонструє жодної готовності до компромісу, і час спливає швидко.

"Ми не повинні давати російським військовим свободу маневру протягом наступних п'яти тижнів, щоб вони захоплювали більше територій, вбивали більше українців та крали більше дітей. Ми можемо запобігти цьому, прискоривши постачання зброї до Києва", – наголошує експерт.

Він також звертає увагу на зростання інтенсивності російських атак дронами по Україні. За його словами, Росія щоночі запускає до 500 "Шахедів", і ця кількість може зрости.

"Ми знаємо, де знаходяться ці масові фабрики дронів: ми повинні дати Україні зброю для їх знищення", – закликає військовий оглядач.

На думку експерта, лише Путін наразі приділяє належну увагу війні в Україні, тоді як європейські лідери зосереджені на відпустках, а суспільство — на протестах проти дій Ізраїлю. Де Бреттон-Гордон вважає, що саме Росія, а не Близький Схід, становить головну загрозу для Європи.

Він також виступає за більш рішучі дії Заходу та "коаліції охочих", зокрема — можливість використання літаків НАТО для закриття неба над Києвом і Львовом.

"Це було б демонстрацією намірів, яку помітив би навіть Кремль, і все ж це не можна було б сприймати як будь-яку форму нападу на Росію. Якщо ми не зможемо запобігти війні, яка охопить Європу цього літа, ніхто з нас не буде у відпустці наступного літа", – резюмує експерт.

Ультиматум Трампа для Росії - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп глибоко розчарований поведінкою російського диктатора Володимира Путіна. Попри кілька спроб домовитися, після кожної з яких Росія завдавала ударів по Україні, Трамп поки що не планує припиняти переговори з Путіним.

Крім того, адміністрація Трампа дає Росії 50 днів на припинення війни. Якщо Кремль не погодиться на це, то Росія та її торгові партнери зіткнуться з нищівними санкціями. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт відповідаючи на питання про те, що буде, якщо Росія не погодиться на мир у встановлений Трампом термін в 50 днів.

Водночас серед його електорату зростає підтримка ідеї надання військової допомоги Україні, особливо якщо це подається як особиста ініціатива глави Білого дому. Як повідомляє Newsweek, результати соціологічного опитування у США свідчать про позитивну динаміку в настроях прихильників Трампа щодо підтримки Києва.

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Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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