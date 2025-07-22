Київ накрила нищівна злива: вулиці перетворилися на ріки, повалило кран й дерева

Шквальний вітер повалив світлофори, дорожні знаки і зламав дерева.

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Київ у полоні зливи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Патрульна поліція КИєва

Що відомо:

Київ накрила сильна буря зі зливою та шквальним вітром

У Шевченківському районі впав будівельний кран

Негода затопила низку вулиць, ускладнила рух транспорту та спричинила перебої з електропостачанням

У вівторок, 22 липня, Київ накрила потужна буря зі зливою та шквальним вітром, яка спричинила значні руйнування. У столиці повалено дерева, затоплено вулиці та зафіксовано падіння будівельного крана. Про це повідомили місцеві пабліки та Укргідрометцентр.

Одним із найбільш постраждалих місць стала вулиця Глибочицька у Шевченківському районі столиці, де через сильний порив вітру впав будівельний кран. У мережі активно поширюються фото та відео моменту падіння.

відео дня

Дивіться відео моменту падіння будівельного крану:

Негода в Києві / Фото: скріншот

На кадрах видно, як під поривами сильного вітру кран починає хитатися, після чого конструкція зламується й падає на землю з великої висоти. Як повідомила представниця ДСНС у місті Києві Марина Коцупей у коментарі УНІАН, до рятувальників не надходило жодних офіційних звернень щодо цього інциденту.

Відео із зливою у Києві:

Гроза в Києві / Фото: скріншот

Через зливи низка вулиць Києва опинилася підтопленою. На кадрах видно, як транспорт рухається у воді, що подекуди досягала рівня бамперів.

Негода також спричинила ускладнення дорожнього руху, затори та перебої з електропостачанням у деяких районах столиці. Крім цього, шквальний вітер повалив світлофори та дорожні знаки.

Відео із поваленими світлофорами і знаками у Києві:

Вітер повалив дорожні знаки у Києві / Фото: скріншот

У деяких районах зламані дерева перекрили дороги. Патрульна поліція Києва повідомила, що рух ускладнений на:

алеї Магдебурського права;

вулиці Нижній Вал;

проспекті Повітряних Сил.

Міські служби працюють над ліквідацією наслідків стихії.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 22–23 липня в Україні очікуються небезпечні метеоявища: грози, град і шквали до 20 м/с. Постраждають північні, центральні, Харківська та Лівобережні області. Київ і Київщина також у зоні ризику.

В Україні 23 липня буде місцями спекотно, але багато областей накриють грозові дощі. Укргідрометцентр оголосив штормове попередження І рівня небезпечності для північних, центральних та Харківської областей через грози, град і шквали до 15-20 м/с.

Як повідомляв Главред, дощі з грозами очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та на Донеччині. Температура вдень складатиме переважно +26…+29°С, у південних регіонах до +35°С.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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