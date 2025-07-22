Київ накрила нищівна злива: вулиці перетворилися на ріки, повалило кран й дерева

Що відомо:
- Київ накрила сильна буря зі зливою та шквальним вітром
- У Шевченківському районі впав будівельний кран
- Негода затопила низку вулиць, ускладнила рух транспорту та спричинила перебої з електропостачанням
У вівторок, 22 липня, Київ накрила потужна буря зі зливою та шквальним вітром, яка спричинила значні руйнування. У столиці повалено дерева, затоплено вулиці та зафіксовано падіння будівельного крана. Про це повідомили місцеві пабліки та Укргідрометцентр.
Одним із найбільш постраждалих місць стала вулиця Глибочицька у Шевченківському районі столиці, де через сильний порив вітру впав будівельний кран. У мережі активно поширюються фото та відео моменту падіння.
Дивіться відео моменту падіння будівельного крану:
На кадрах видно, як під поривами сильного вітру кран починає хитатися, після чого конструкція зламується й падає на землю з великої висоти. Як повідомила представниця ДСНС у місті Києві Марина Коцупей у коментарі УНІАН, до рятувальників не надходило жодних офіційних звернень щодо цього інциденту.
Відео із зливою у Києві:
Через зливи низка вулиць Києва опинилася підтопленою. На кадрах видно, як транспорт рухається у воді, що подекуди досягала рівня бамперів.
Негода також спричинила ускладнення дорожнього руху, затори та перебої з електропостачанням у деяких районах столиці. Крім цього, шквальний вітер повалив світлофори та дорожні знаки.
Відео із поваленими світлофорами і знаками у Києві:
У деяких районах зламані дерева перекрили дороги. Патрульна поліція Києва повідомила, що рух ускладнений на:
- алеї Магдебурського права;
- вулиці Нижній Вал;
- проспекті Повітряних Сил.
Міські служби працюють над ліквідацією наслідків стихії.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, 22–23 липня в Україні очікуються небезпечні метеоявища: грози, град і шквали до 20 м/с. Постраждають північні, центральні, Харківська та Лівобережні області. Київ і Київщина також у зоні ризику.
В Україні 23 липня буде місцями спекотно, але багато областей накриють грозові дощі. Укргідрометцентр оголосив штормове попередження І рівня небезпечності для північних, центральних та Харківської областей через грози, град і шквали до 15-20 м/с.
Як повідомляв Главред, дощі з грозами очікуються у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях та на Донеччині. Температура вдень складатиме переважно +26…+29°С, у південних регіонах до +35°С.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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