НАТО заблоковане: експерт повідомив про небезпеку нападу РФ на членів Альянсу

Наразі важко сказати, що станеться у випадку нападу Росії чи її союзників на країни, що входять до НАТО.

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Без консенсусу у НАТО воювати буде нікому / Колаж: Главред, фото: nato.int, kremlin.ru

Що сказав Загородній:

Польща і Швеція можуть допомогти країнам Балтії у випадку вторгнення

Угорщина і Словаччина у випадку нападу на країни НАТО можуть відмовитись захищати союзників

Країна-агресор Росія неодноразово погрожувала країнам-членам НАТО військовою агресією. Не виключено, що і її союзник Північна Корея може вторгнутись в одну з країн Альянсу.

Наразі складно передбачити, якою буде реакція Альянсу на вторгнення, наприклад, у Естонію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт Тарас Загородній.

"Подивимося, це важко сказати. Зрозуміло, що єдиними найближчими країнами, які можуть допомогти країнам Балтії, є Польща та Швеція. Але чи зможуть вони це зробити – теж питання. Адже ще питання у тому, який ресурс застосовуватиметься Росією для вторгнення. Якщо про Естонію, то одне. Якщо ж про Сувалкський коридор на Калінінград, то це зовсім інше. Дуже багато невідомих, недостатньо даних для аналізу", - пояснив він.

Дивіться відео про те, яким може бути майбутнє НАТО:

Очевидним, за словами експерта, буде тільки ступор НАТО. Адже Словаччина і Угорщина не буде зацікавлена в захисті своїх союзників. Крім цього всередині НАТО повинен бути консенсус майже з усіх питань. Якщо ж його немає - виявляється, що воювати нема кому, тому НАТО фактично заблоковано.

НАТО VS "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Загроза нападу РФ на країни НАТО - що відомо

Раніше повідомлялося, що напад країни-окупанта Росії на Литву можливий уже восени. Після приходу до влади у США Дональда Трампа ситуація у світовій безпеці змінилася, а Кремль посилює свої позиції. Треба бути готовими оборонятися.

Політичний експерт Тарас Загородній напередодні розповів, що німці вважають реальним сценарій нападу Росії на країни НАТО. Ба більше, вони вважають, що це може статися вже цієї осені.

Нагадаємо, Главред писав, що є "вагомі ознаки" того, що російський диктатор Володимир Путін мобілізує сили для атаки на НАТО. Путін розуміє, що час не на його боці, і він не схильний чекати і давати Європі достатню кількість часу для нарощування своїх оборонних виробничих потужностей. Крім того, в його інтересах зробити хід якомога швидше, перш ніж економіка РФ впаде.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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