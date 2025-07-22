Майже підліток: у мережі з'явилося нове фото старшого сина Кейт і Вільяма

У мережі з'явилося відео дорослого і красивого принца Джорджа.

https://glavred.net/stars/pochti-podrostok-v-seti-poyavilos-novoe-foto-starshego-syna-keyt-i-uilyama-10683629.html Посилання скопійоване

Принц Джордж святкує 12 років / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

Як зараз виглядає принц Джордж

Що написали його батьки

Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували день народження свого старшого сина, опублікувавши нову фотографію майбутнього короля, на якій він виглядає точнісінько як його батько.

"З 12-річчям, принц Джордж!", - підписала пара нову фотографію Джорджа, який позує на вулиці в сорочці на ґудзиках і коричневому жилеті.

відео дня

Принцу Джорджу 12 років / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

В іншому відео були представлені зворушливі кадри, на яких Джордж грається зі своїми молодшими братом і сестрою, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

Принцу Джорджу 12 років / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Сьогодні йому 12", - підписали зворушливе відео Вільям і Кейт, яким по 43 роки.

Принцеса Уельська також розповіла про "дивовижний" досвід народження свого первістка.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

Вас також може зацікавити:

Про персону: принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред