Україна може втілити в життя найстрашніший кошмар Путіна: чого боїться глава Кремля

Якби Україна доклалася до цього, вона могла б реалізувати те, чого найбільше боїться Путін.

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Україна може втілити в життя найстрашніший кошмар Путіна/ колаж: Главред, фото: pexels, скрін з відео

Основні тези Пономарьова:

Путін найбільше боїться свого оточення

Якби Україна доклалася до цього, вона могла б організувати зраду в його близькому оточенні

Російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться свого оточення.

Якби Україна доклалася до цього, вона могла б реалізувати кошмар глави Кремля. Таку думку висловив російський опозиційний політик, у минулому депутат Державної думи РФ, єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов під час чату на Главреді.

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"Путін найбільше боїться свого оточення. І, якби ми доклали до цього голову, то могли б реалізувати кошмар Путіна – організувати зраду в його близькому оточенні, в елітах", – зазначив Пономарьов.

Проте, за його словами, зараз Путін не вірить у такий сценарій, адже бачить, що ніхто всерйоз про це не задумується.

"Він цього дуже боїться, але останнім часом менше, тому що бачить, що про це ніхто всерйоз не думає", – сказав російський опозиційний політик.

Дивіться відео, в якому Ілля Пономарьов розповів, чого чекати Росії і Путіну від Трампа, а також чому перемир'я не за горами:

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Як раніше повідомляв Главред, в розвідці анонсували колапс в Росії, що сталось. В Росії стрімко розгортається колапс вугільної галузі, спричинений втратою європейського ринку, зазначають у розвідці.

Також раніше повідомлялося, що ситуація в Росії різко погіршиться. Російська економіка стрімко наближається до рецесії, і вже восени 2025 року ситуація може стати критичною, заявив економіст Володимир Мілов.

Нагадаємо, Україна масштабує удари по РФ – Зеленський вийшов із важливою заявою. Частота ударів по РФ повинна збільшитися. Кожен майданчик в РФ, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для ЗСУ, заявив Зеленський.

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Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

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