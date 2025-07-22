Від слів до справи: Німеччина вже може передати два Patriot Україні, але є умова

Уряд Німеччини шукає шляхи для передачі Patriot Україні, ідентифікуючи наявні комплекси в інших країнах Європи.

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Міністр оборони Борис Пісторіус пояснює, що без заміни систем Бундесвер втратить можливість проводити необхідні навчання / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Німеччина готова передати Україні два комплекси Patriot

Передача можлива лише за умови швидкої заміни систем у Бундесвері

Міноборони шукає рішення і підтримку партнерів для заміни комплексів

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, однак ця передача відбудеться лише за умови швидкої заміни систем у Бундесвері. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у інтерв’ю Der Standard.

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"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", — зазначив міністр.

Пісторіус підкреслив, що без достатньої кількості систем Бундесвер втратить можливість проводити необхідні тренування.

"Ми втратимо здатність до навчання, якщо через відсутність систем не зможемо проводити тренування впродовж року, півтора чи навіть двох років", — наголосив він.

Наразі у Німеччині шукають шляхи, як забезпечити передачу Patriot Україні, зокрема розглядають варіанти ідентифікації аналогічних систем у Європі.

ЗРК Рatriot / Інфографіка: Главред

"Наразі ми шукаємо рішення, за допомогою яких ми зможемо певною мірою ідентифікувати системи Patriot у Європі. Це не безнадійно, але обов’язковою умовою є те, щоб країни, які їх мають, були готові передати їх зараз, щоб інші могли за них заплатити, і вони могли потрапити до України", — додав Борис Пісторіус.

Системи Patriot для України - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після однієї з розмов з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot найближчими тижнями. За його словами, зараз триває узгодження деталей між міністерствами оборони США і Німеччини.

Крім того, США поки не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Patriot на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву. Про це розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній із норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере прес-конференції.

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Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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