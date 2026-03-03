Дівчина Ханумака поставила крапку у стосунках і здивувала причинами

Коротко:
- Що розповіла Катерина про розставання
- Яким одкровенням вона здивувала
Катерина, кохана жінка українського актора і ведучого Руслана Ханумака вирішила припинити стосунки з артистом.
Вона написала про це на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона не хотіла робити це публічно, але це єдина можливість поставити крапку.
За словами Катерини, їй "нав'язали чужу дитину".
"Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину в твоїй квартирі змушують спати з ним в одному ліжку (двох хлопчиків) - це нестерпно. Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі - це жах. Через людину, заради якої неодноразово їздила по континентах. І так, ви були праві в коментарях. Воно просто не відразу приходить", - додала вона.
У коментарях до посту думки розділилися. Хтось підтримав жінку, а хтось нагадав їй про те, що її вже попереджали.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний в 90-х російський співак Андрій Губін розкритикував колись українську співачку, зрадницю Ані Лорак.
Раніше також російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала нове фото з дітьми.
Вас також може зацікавити:
- "Жахливо не люблю брехні": Аліна Шаманська викрила Руслана Ханумака у брехні після заяви про розлучення
- "Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандал
- Стало відомо, коли Руслан Ханумак насправді втік до США - ЗМІ
Про особу: Руслан Ханумак
Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проекту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред