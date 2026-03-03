Дівчина Ханумака поставила крапку у стосунках і здивувала причинами

Обраниця українського артиста розкрила подробиці їхніх стосунків.

https://glavred.net/starnews/devushka-hanumaka-postvila-tochku-v-otnosheniyah-i-udivila-prichinami-10745576.html Посилання скопійоване

Ханумака кинула дівчина / / Колаж Главред, фото Instagram/hanumak, katrusiaa

Коротко:

Що розповіла Катерина про розставання

Яким одкровенням вона здивувала

Катерина, кохана жінка українського актора і ведучого Руслана Ханумака вирішила припинити стосунки з артистом.

Вона написала про це на своїй сторінці в Instagram. За її словами, вона не хотіла робити це публічно, але це єдина можливість поставити крапку.

відео дня

За словами Катерини, їй "нав'язали чужу дитину".

"Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину в твоїй квартирі змушують спати з ним в одному ліжку (двох хлопчиків) - це нестерпно. Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі - це жах. Через людину, заради якої неодноразово їздила по континентах. І так, ви були праві в коментарях. Воно просто не відразу приходить", - додала вона.

У коментарях до посту думки розділилися. Хтось підтримав жінку, а хтось нагадав їй про те, що її вже попереджали.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Відзначимо, як повідомляв Главред, раніше популярний в 90-х російський співак Андрій Губін розкритикував колись українську співачку, зрадницю Ані Лорак.

Раніше також російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала нове фото з дітьми.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Руслан Ханумак Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проекту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред