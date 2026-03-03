Рус
РФ масштабує обстріли і диверсії в Україні: експерт попередив українців

Руслана Заклінська
3 березня 2026, 12:15
Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що весняно-літня кампанія ворога не обмежиться лише ракетами.
Росія планує "мститися" за поразки на полі бою / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб

Ключові тези Коваленка:

  • Росія продовжить тиск на тилові регіони України
  • Триватимуть ракетні удари, атаки дронами та диверсії
  • Терор у тилу можуть масштабувати через проблеми на фронті

Росія не відмовиться від стратегії тиску на тилові регіони України. Протягом весняно-літньої кампанії ворог продовжить масовані обстріли й підривну діяльність всередині країни. Про це в інтервʼю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Ракетно-дроновий терор не припиниться. Росія продовжуватиме його, адже це одна з ключових складових її стратегії тиску на тилову частину Україну. Вони не відмовляться від цієї тактики й надалі її дотримуватимуться", - наголосив він.

відео дня

За словами експерта, очікувати затишшя в небі не варто, оскільки нальоти дронів-камікадзе та ракетні удари залишаються ключовою складовою російської стратегії. Окрім атак з повітря, Росія робитиме ставку на дестабілізацію ситуації всередині України.

"Зберігатимуться й інші дії — насамперед підривна діяльність у тилових регіонах України, використання агентурних мереж, вербування осіб для здійснення диверсій і терактів. Так само триватимуть постійні інформаційно-психологічні спецоперації, спрямовані на дискредитацію Сил оборони України, поширення фейків про великі втрати, поразки тощо", - зазначив Коваленко.

На його думку, росіяни можуть масштабувати терор у тилу, намагаючись компенсувати свої провали в зоні бойових дій.

"Що більші проблеми виникають у росіян безпосередньо в зоні бойових дій, то активніше вони намагаються компенсувати це терором у тилу України та тиском на цивільне населення", - додав Коваленко.

Якими ракетами РФ обстрілює Уркаїну / Інфографіка: Главред

Для чого РФ атакує енергетику - думка експерта

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що російські війська продовжують цілеспрямовані удари по ключових підстанціях та високовольтних лініях електропередач в Україні, намагаючись порушити цілісність об’єднаної енергосистеми та ізолювати окремі регіони, зокрема Чернігівську, Одеську та Донецьку області. Основна мета таких атак - відокремити центральну частину енергосистеми по Дніпру та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами, що особливо відчутно у областях з обмеженою власною генерацією.

За словами експертів, високовольтні лінії та підстанції складно швидко відновити у разі пошкоджень, тому енергетикам доводиться активно працювати, використовуючи запаси та резерви для відновлення постачання. Утім, атаки не лише створюють проблеми з електропостачанням, а й підвищують ризики техногенних аварій, провокують перебої в побуті та створюють додатковий хаос у повсякденному житті українців.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, 27 лютого російські дрони атакували Запоріжжя, травмувавши чотирьох людей, серед яких підліток. Під час обстрілу загорілися два житлові будинки, господарська споруда, автомобіль та газопровід, а вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків.

Також у Києві ввечері 2 березня пролунав сильний вибух через атаку ворожих безпілотників. Мер Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях, сили ППО працюють над відбиттям удару.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент України Володимир Зеленський попередив про нові атаки Росії на інфраструктуру. Він зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тож усі, хто захищає країну, повинні залишатися зосередженими.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

