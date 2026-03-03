Рус
Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

Олена Кюпелі
3 березня 2026, 11:22
Тусовщиця Санта Дімопулос показала, як тренується в спортивному залі.
Санта Дімопулос
Санта Дімопулос показала свої тренування/ колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Коротко:

  • Які вправи робить Дімопулос
  • Яку частину тіла вони прокачують

Танцівниця Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї і проводить літо на найтусовочніших курортах Європи, показала свої тренування і розповіла, як накачати сідничний м'яз.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, є вправи, які вона вважає топовими для сідниць.

відео дня

1. Сідничний міст зі штангою від лави (від 20 кг / 3 підходи по 15 разів)

Санта Дімопулос показала свої вправи
Санта Дімопулос показала свої вправи / Фото Instagram/santadimopulos

2. Глибоке присідання з вагою (15 кг / 3х15)

Дімопулос показала свої тренування
Дімопулос показала свої тренування / Фото Instagram/santadimopulos

3. Бічні махи з гантелью (7,5 кг / 3х15)

Дімопулос показала, як накачати попу
Дімопулос показала, як накачати сідниці / Фото Instagram/santadimopulos

4. Сідничний міст з гантелью (10 кг / 3х10)

Дімопулос показала, як накачати попу
Дімопулос показала, як накачати сідниці / Фото Instagram/santadimopulos

5. Болгарське присідання (по 7,5 / 3х10)

Дімопулос показала свої тренування
Дімопулос показала свої тренування / Фото Instagram/santadimopulos

Про особу: Санта Дімопулос

Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а після стала однією із солісток групи ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.

З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.

Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

