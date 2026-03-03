Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

Коротко:
- Які вправи робить Дімопулос
- Яку частину тіла вони прокачують
Танцівниця Санта Дімопулос, яка живе в Дубаї і проводить літо на найтусовочніших курортах Європи, показала свої тренування і розповіла, як накачати сідничний м'яз.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, є вправи, які вона вважає топовими для сідниць.
1. Сідничний міст зі штангою від лави (від 20 кг / 3 підходи по 15 разів)
2. Глибоке присідання з вагою (15 кг / 3х15)
3. Бічні махи з гантелью (7,5 кг / 3х15)
4. Сідничний міст з гантелью (10 кг / 3х10)
5. Болгарське присідання (по 7,5 / 3х10)
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що відома українська актриса Анастасія Цимбалару розповіла шанувальникам про те, що отримала травму.
Раніше також популярний у 90-х російський співак Андрій Губін розкритикував колись українську співачку, зрадницю Ані Лорак.
Вас також може зацікавити:
- Санта Дімопулос зізналася, як омолоджує обличчя
- Санті Дімопулос роблять уколи в живіт - що сталося
- Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами
Про особу: Санта Дімопулос
Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а після стала однією із солісток групи ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом.
З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.
Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред