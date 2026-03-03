'Навесні ламати': відома акторка показала посинілу кінцівку

Ви дізнаєтеся:
- Анастасія Цимбалару отримала травму мізинця
- Як співачка відреагувала на те, що сталося
Відома українська актриса Анастасія Цимбалару розповіла шанувальникам про те, що отримала травму. Знаменитість показала в Instagram посинілий палець і розкрила, що з нею сталося.
Як виявилося, актриса зламала мізинець. Пальці стали справжнім "слабким місцем" для Цимбалару — це вже другий перелом за короткий час. Раніше зірка фільму "Батьківські збори" і серіалу "Жіночий лікар" вже ламала мізинець на іншій нозі.
"Є у мене одна традиція — навесні ламати собі мізинці. Минулого року правої ноги, цього року — лівої. Для балансу, так би мовити", — написала Анастасія.
Знаменитість не уточнила, як саме травмувалася, але вирішила зберігати позитив і не засмучуватися через таку дрібницю.
"Коли я просила стабільності в своєму житті, я мала на увазі щось інше", - пожартувала Цимбалару.
Про особу: Анастасія Цимбалару
Анастасія Цимбалару - українська актриса кіно і театру. Відома ролями в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя" і "Папік". Під час повномасштабної війни в Україні проводить акторські аукціони, стала ідейною натхненницею громадянської благодійної платформи ActLots, яка збирає кошти на потреби ЗСУ.
