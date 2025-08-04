Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

Трампа дратують два іноземних лідери, але Путін - особливо, пишуть журналісти.

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Путін особливо дратує Трампа - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот YouTube

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Трампа найбільше дратують Путін і Нетаньяху

Путін потрапив в особливу опалу у Трампа

Трамп через Кремль не може зупинити війну в Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент країни-окупанта Росії Володимир Путін - два іноземних лідери, які найбільше дратують Трампа. Особливо дратує Трампа саме Путін.

Трамп змінив ставлення до Путіна

У матеріалі The Hill йдеться, що є світові політики, які найбільше "ускладнили політичні розрахунки Трампа на світовій арені". Як пише автор, це - Путін і Нетаньягу, які заподіяли страждання українцям і палестинцям, і не бажають змінювати свій політичний курс.

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Утім, найбільше ставлення Трампа погіршилося саме щодо Путіна. Глава Кремля відкинув його заклики зупинити війну проти України, а днями Трамп взагалі відправив два ядерні підводні човни ближче до Росії, щоб відповісти на провокаційну риторику заступника Путіна в Радбезі РФ Дмитра Медведєва.

Таким чином, тон Трампа щодо Путіна кардинально змінився, якщо порівнювати з лютим 2025 року, коли він і Венс критикували президента України Володимира Зеленського в Білому домі і звинувачували в нібито невдячності за військову допомогу.

Чому Путін тепер дратує Трампа

Трамп хоче закінчити війну в Україні, а Путін - ні, ось чому змінився тон господаря Білого дому щодо кремлівського керівника, пише The Hill.

Причому Трампа особливо дратує здатність Путіна вести "конструктивні та доброзичливі" розмови телефоном, адже після цього російські окупанти завдають жорстоких ударів по Україні.

Крім того, Путін може дратувати Трампа, зокрема, і через те, що президент США потрапив у складну ситуацію: у рамках передвиборчої кампанії він обіцяв закінчити війну "протягом 24 годин", але такі слова виявилися порожніми, а прогресу в мирному процесі не намічається.

Коротко про головні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп не відмовиться від скепсису на адресу Києва

Утім, у The Hill дійшли висновку, що Трамп і надалі скептично ставитиметься до військової допомоги Україні. Проте Трамп опиняється в незручному становищі, оскільки він не може ані завершити війну, ані переломити хід бойових дій на користь Києва.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Euronews написали, що на 6 серпня готується візит спеціального представника Білого дому Стіва Віткоффа до Москви. Американський чиновник передасть послання від Трампа і спробує умовити росіян піти на мир з Україною.

Крім того, Трамп підтвердив: санкції США проти Росії набудуть чинності в п'ятницю, 8 серпня, у разі якщо Москва не піде на припинення вогню.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Штати можуть запровадити санкції проти Росії одразу після завершення ультиматуму Трампа в 10-12 днів, сказав радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк. Згідно з прогнозом, на РФ чекає комбінація санкцій у вигляді вторинних тарифів і обмежень.

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Про джерело: The Hill The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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