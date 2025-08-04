Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

Андрій Ганчук
4 серпня 2025, 20:01
1174
Трампа дратують два іноземних лідери, але Путін - особливо, пишуть журналісти.
Трамп, Путин
Путін особливо дратує Трампа - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот YouTube

Головне:

  • Трампа найбільше дратують Путін і Нетаньяху
  • Путін потрапив в особливу опалу у Трампа
  • Трамп через Кремль не може зупинити війну в Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і президент країни-окупанта Росії Володимир Путін - два іноземних лідери, які найбільше дратують Трампа. Особливо дратує Трампа саме Путін.

Трамп змінив ставлення до Путіна

У матеріалі The Hill йдеться, що є світові політики, які найбільше "ускладнили політичні розрахунки Трампа на світовій арені". Як пише автор, це - Путін і Нетаньягу, які заподіяли страждання українцям і палестинцям, і не бажають змінювати свій політичний курс.

відео дня

Утім, найбільше ставлення Трампа погіршилося саме щодо Путіна. Глава Кремля відкинув його заклики зупинити війну проти України, а днями Трамп взагалі відправив два ядерні підводні човни ближче до Росії, щоб відповісти на провокаційну риторику заступника Путіна в Радбезі РФ Дмитра Медведєва.

Таким чином, тон Трампа щодо Путіна кардинально змінився, якщо порівнювати з лютим 2025 року, коли він і Венс критикували президента України Володимира Зеленського в Білому домі і звинувачували в нібито невдячності за військову допомогу.

Чому Путін тепер дратує Трампа

Трамп хоче закінчити війну в Україні, а Путін - ні, ось чому змінився тон господаря Білого дому щодо кремлівського керівника, пише The Hill.

Причому Трампа особливо дратує здатність Путіна вести "конструктивні та доброзичливі" розмови телефоном, адже після цього російські окупанти завдають жорстоких ударів по Україні.

Крім того, Путін може дратувати Трампа, зокрема, і через те, що президент США потрапив у складну ситуацію: у рамках передвиборчої кампанії він обіцяв закінчити війну "протягом 24 годин", але такі слова виявилися порожніми, а прогресу в мирному процесі не намічається.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Коротко про головні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Трамп не відмовиться від скепсису на адресу Києва

Утім, у The Hill дійшли висновку, що Трамп і надалі скептично ставитиметься до військової допомоги Україні. Проте Трамп опиняється в незручному становищі, оскільки він не може ані завершити війну, ані переломити хід бойових дій на користь Києва.

Ультиматум Трампа на адресу Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти Euronews написали, що на 6 серпня готується візит спеціального представника Білого дому Стіва Віткоффа до Москви. Американський чиновник передасть послання від Трампа і спробує умовити росіян піти на мир з Україною.

Крім того, Трамп підтвердив: санкції США проти Росії набудуть чинності в п'ятницю, 8 серпня, у разі якщо Москва не піде на припинення вогню.

"Санкції будуть, але, схоже, вони непогано вміють їх обходити... Вони хитрі персонажі, і в них непогано виходить уникати обмежувальних заходів, тож подивимося, що з цього вийде", - сказав американський президент.

Штати можуть запровадити санкції проти Росії одразу після завершення ультиматуму Трампа в 10-12 днів, сказав радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк. Згідно з прогнозом, на РФ чекає комбінація санкцій у вигляді вторинних тарифів і обмежень.

Інші новини:

Про джерело: The Hill

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін Біньямін Нетаньяху війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

20:01Війна
Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

19:47Синоптик
У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

19:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

"Коли розлучення лише на користь": Олександра Кучеренко показала "особливу романтику"

Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна

Ультиматум Трампа і затяжна війна: генерал США розкрив плани Путіна

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Найкращий день літа: на двох знаків 4 серпня чекають сюрпризи та винагороди

Останні новини

20:36

"По-темному": Потап розповів про свою страшну залежність

20:35

Лаконічніше вже нікуди: який вигляд мають найкоротші прізвища українців

20:33

"Надзвичайно складно і боляче": Денисенко зізналася, хто став ініціатором її розлучення

20:15

Консервація в банках більше не "злетить у повітря": допоможе секретна добавкаВідео

20:01

Трамп роздратований Путіним, ставлення змінилося через одну причину - The Hill

Путін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – КоваленкоПутін хворий, Росія може відкрити другий фронт у Європі вже в 2026 році – Коваленко
19:51

За лаштунками оборони Покровська: військовий розкрив причину дивної тактики РФ

19:47

Грозові зливи витиснуть спеку: коли в Україні зміниться погода

19:34

У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

19:30

Їх їли майже всі: в Україні ростуть "чарівні" гриби, які світяться у темрявіВідео

Реклама
19:11

З ШІ, топплатформою та автономністю: ціни та характеристики нового Pixel 10Відео

19:10

Унікальний мисливець за "шахедами": що готують ЗСУПогляд

18:55

Apple готує "вбивцю" ChatGPT: що приховує новий пошуковик з ШІ

18:31

"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине": Трамп рішуче пригрозив Індії

18:15

Ультиматум Трампа: США погодили рішення щодо санкцій - радник Зеленського

18:14

КНДРівців їм мало: Зеленський розповів про найманців РФ з інших країн на фронтіФото

18:06

РФ накопичить 700 тис. солдатів: на якому напрямку Росія хоче піти у новий наступВідео

17:58

Щури не підійдуть на гарматний постріл: як легко і назавжди відлякати гризунівВідео

17:57

"Нехай так і буде": президент Чехії зробив заяву про окупацію територій України

17:50

Війна може завершитися вже цього тижня: Єрмак назвав головні умови

17:37

Третій армійський корпус отримав 1/8 частину фронту і вже впливає на хід війни - Білецький

Реклама
17:04

Атомні підводні човни США у Росії: у Путіна сховали Медведєва і зробили заяву

16:54

Деко засяє сліпучою чистотою: напрочуд простий спосіб очищенняВідео

16:52

Шалений стрибок вгору: новий курс долара та євро неприємно дивує

16:50

Справжній "смак" радянщини: якої їжі насправді ніколи не існувало в СРСРВідео

16:48

РФ стягує додаткові сили на Запорізький напрямок: що задумав ворог

16:06

Мінус один ЗРК С-300: в Генштабі похвалились точним ударом по окупантах

15:51

"Путін може ще 5 років не прожити": який підступний план він спішить втілити у життяВідео

15:43

Острів із поганою славою, де Путін ховався від кримінальної справи: чим відомий ВалаамВідео

15:21

Консервація вдарить по кишені: базовий сезонний овоч невпинно дорожчає

15:02

Вогонь освітив небо: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

14:54

47-річна українська акторка вагітна: "Дякую тобі, Боже!"

14:43

РФ готується до нової війни: Коваленко назвав два тривожні сигнали

14:39

Дощів побільшає: українців попередили про сильні опади у кількох областях

14:29

"Забрав мільйони життів і зруйнував моє": несподівана заява дочки Путіна

13:55

Шкребти більше не потрібно: плями на сидінні унітаза зникнуть миттєвоВідео

13:38

СБУ потужно атакувала ключовий аеродром росіян в Криму: що вдалося знищити

13:30

Хто візьме участь у новому сезоні масштабного проєкту "Клуб 1%" від телеканалу 1+1 Україна

13:13

Adam та KOLA створили офіційний саундтрек до серіалу "Вітя" — слухайте вже зараз

13:10

Харківщину, Сіверський, Куп'янський та Краматорський напрямки фронту відвідав Голова ДПСУ Дейнеко

13:05

У Львові горить готель з людьми, чути крики про допомогу: деталіВідео

Реклама
13:00

"На небезпечній межі": хто відмовився пускати Максима Галкіна в Україну

13:00

Перед дедлайном Трампа Путіну: найближчими днями Келлог відвідає Україну

12:57

Гра в імітацію: Коваленко сказав, що дадуть переговори і чи буде перемир'я

12:48

Телеканал ПЛЮСПЛЮС відзначає 13 років мовлення в ефірі: цікаві деталі

12:46

Де три відмінності між дідусями: лише найуважніший зможе їх помітити

12:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 серпня (оновлюється)

12:28

Окупанти штурмували нову ділянку кордону: у МВА повідомили, чи прорвався ворог

12:03

Вишневі, сині та зелені: чому у СРСР чорні "Жигулі" були великою рідкістю

11:45

Усім українським біженцям в Німеччині хочуть скасувати соціальні виплати - Bild

11:26

"Угода, щоб більше не гинули люди": Трамп зробив заяву про послання для РФ через Віткоффа

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти