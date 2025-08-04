У Путіна висунули умову для зустрічі з Зеленським - Єрмак відповів Кремлю

Керівник ОПУ вважає заяву Пєскова черговим затягуванням часу і вимагає конкретики.

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Єрмак відповів на умову Путіна для зустрічі з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Кремль заявив про можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Андрій Єрмак вважає цю заяву Пєскова черговим затягуванням часу

Україна готова до зустрічі "хоч зараз"

Заява Кремля про можливість зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним є черговим затягуванням часу, адже в ній відсутня будь-яка конкретика щодо дати чи формату зустрічі. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Заява Пєскова про "можливу" зустріч виглядає як чергове затягування часу, бо в ній жодної конкретики. Позиція України чітка: ми готові до зустрічі лідерів", - підкреслив він. відео дня

Єрмак наголосив, що безкінечні фрази на кшталт "не виключаємо зустріч" без конкретної дати й деталей абсолютно неприйнятні.

Керівник ОПУ подякував президенту США Дональду Трампу за послідовність у питанні завершення війни та за прагнення сприяти проведенню цієї зустрічі. Також Єрмак додав, що підтримку позиції України у цьому питанні висловлюють й інші партнери країни.

"Якщо питання лише у підготовці - то це точно не до нас: ми готові хоч зараз", - додав політик.

Про що заявив Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час свого традиційного брифінгу заявив, що російський диктатор Володимир Путін не виключає можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, однак це може відбутися після проведення необхідної роботи на рівні експертів.

Пєсков додав, що триває діалог, а США продовжують свої зусилля з посередництва у пошуках шляхів українського врегулювання. За його словами, ці зусилля дуже важливі, зокрема "в контексті тяглого процесу прямих російсько-українських переговорів".

"Робота триває, ми зберігаємо нашу прихильність до ідеї про те, що кращим для нас, зрозуміло, є врегулювання української проблеми політико-дипломатичними засобами", - сказав Пєсков.

Наскільки ймовірна зустріч Зеленського і Путіна

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок не бачить передумов або перспектив щодо проведення такої зустрічі.

"Україна вкотре намагається показати Трампу, що Київ для припинення війни готовий контактувати з Москвою як на рівні робочих груп, так і на вищому політичному рівні. А Росія, своєю чергою, займається лише спекуляціями", - написав він у колонці на Главреді.

За словами експерта, попередні раунди переговорів у Туреччині показали, що Стамбул - це просто організаційний і технічний майданчик. Заява глави турецького МЗС Фідана про "принципову домовленість щодо організації саміту лідерів у Туреччині", на його думку, є ілюзією.

Можливість зустрічі Зеленського з Путіним - новини за темою

Нагадаємо, раніше речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков вислолював сумніви щодо можливості прямих переговорів між Зеленським та кремлівським лідером.

В МЗС України натомість заявили, що зростають шанси на зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Кислиця розповів, що тема саміту лідерів порушувалася під час першої зустрічі делегацій у Стамбулі.

Як повідомляв Главред, сам же Зеленський сказав, що з російської сторони почали надходити перші позитивні сигнали щодо можливої особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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