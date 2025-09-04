Рус
"Корейська заморозка з німецьким фіналом": чому Києву вигідніше обміняти землю на мир

Анна Ярославська
4 вересня 2025, 10:09
Потворний реалізм вимагає від політиків і громадськості терпіти тимчасову несправедливість заради кращого кінцевого результату.
Тимчасове заморожування конфлікту підвищило б шанси Києва згодом повернути свої території

Наразі Києву вигідніше погодитися на кероване заморожування війни, оскільки ні США, ні Європа не готові надати Україні потужну військову підтримку, яка б забезпечила успіх на полі бою та перемогу у війні з Росією. Про це в колонці для видання The Telegraph написав геополітичний стратег Марк Бролін.

Він пропонує назвати цей сценарій "корейською заморозкою з німецьким фіналом". Бролін упевнений, що така пауза, за якої Київ де-юре не визнає окупацію територій, забезпечить "надійні гарантії безпеки зараз та інвестує в здатність України в кінцевому підсумку скасувати окупацію".

"Це [заморожування війни] було б не капітуляцією, а стратегічним відрізком часу. Це судження похмуре, але практичне", - упевнений Бролін.

Чому пауза принесе користь Україні

Автор назвав три головні причини:

1. Росія слабшає. Санкції, корупція, втеча капіталу і військове перенапруження руйнують економіку РФ.

2. США обмежені внутрішньою політикою. Американська підтримка має часові та політичні межі, і надалі Вашингтон сприйматиме Росію радше як європейську проблему.

3. Європа прокидається. Континент поступово зміцнює оборону і відмовляється від залежності від Москви, яка в довгостроковій перспективі грає на користь Києва.

На яких умовах може бути заморожування війни

Бролін назвав умови заморозки війни, а саме:

  • відсутність юридичного визнання територіальних змін;
  • багаторівневі гарантії безпеки для України, включно з протиповітряною обороною, боєприпасами, ротаційною підготовкою та надійними трубопроводами із запасними частинами;
  • санкції, які будуть запускатися в разі будь-якого істотного порушення з боку Росії;
  • інвестиційна програма, спрямована на прискорення розриву в рівні життя між вільними та окупованими зонами.

"Ці складові перетворять паузу з дипломатичного застою на чергове змагання систем. Марш, який може завершитися, через роки, а не десятиліття, возз'єднанням України, яка на той час перевершить окупанта приблизно так само, як Західна Німеччина перевершила Східну", - прогнозує Бролін.

Також експерт застерігає критиків цієї ідеї: заморозка не заохочує агресію та не нормалізує крадіжку земель.

"Це неправильне розуміння плану. Заморозка, як я її описую, явно зберігає юридичні претензії та не знімає санкції та політичний тиск; вона лише визнає сьогоднішні реалії на полі бою, роблячи майбутній поворот у долі Росії більш імовірним. Таким чином, стратегічне відтягування часу було б вивіреною політикою, спрямованою на підрив потенціалу та легітимності Москви доти, доки не стане можливою політична та економічна перебудова", - пояснив Бролін.

При цьому геополітичний стратег визнає: для українців, які живуть в умовах окупації, пауза буде незадовільною, якщо вона не поліпшить перспективи повернення їхніх земель.

"Саме тому будь-яке узгоджене перемир'я повинно супроводжуватися швидкою, помітною підтримкою Заходу та надійним моніторингом, а не порожньою риторикою. США та Велика Британія також мають бути готові відігравати непропорційно важливу роль відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року: підтримувати спеціалізовані сили і засоби, підтримувати східний фланг НАТО і домагатися створення механізмів примусу спільно з європейськими партнерами", - вважає Бролін.

Він додав, що слід обрати стратегію - "погодитися на тимчасове, умовне заморожування сьогодні, щоб підвищити ймовірність справді вільної та возз'єднаної України завтра".

"Це потворний реалізм. Він вимагає від політиків і громадськості терпіти тимчасову несправедливість заради кращого кінцевого результату. Але там, де альтернативою є постійна різанина або млява, нестійка ескалація, дисциплінована пауза - з рішучістю та фінансуванням - є очевидним стратегічним вибором. З огляду на все вищесказане, заморожений фронт зараз справді здається призом за майбутню свободу", - резюмував Бролін.

Заморозка стане поразкою Путіна - думка військового експерта

Військовий експерт Олег Жданов не виключає, що буде реалізовано сценарій заморозки війни. У цьому разі окупована частина України потрапить в орбіту впливу Кремля, а інша частина української держави вступить до Євросоюзу.

На його думку, так званий грузинський сценарій, за якого Грузія, через кілька років після завершення війни з РФ, потрапила під її політичний вплив, в Україні неможливий.

"Можливий сценарій заморозки конфлікту, коли окупована частина буде в орбіті РФ, а вся інша Україна вступить до Євросоюзу, і Путін нічого не зможе зробити", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що в Україні може повторитися корейський сценарій, коли після завершення війни 1950-1953 років мирний договір так і не був підписаний, північна частина країни залишилася під владою комуністів, а на півдні вдалося створити успішну державу.

Також Зеленський сказав, що ЗСУ не вийдуть із Донбасу. За його словами, якщо Україна піде на територіальні поступки, то це призведе лише до того, що російський диктатор Володимир Путін використає захоплені території як плацдарм для атаки на нові українські міста.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні може завершитися в будь-який момент. За його словами, для закінчення війни потрібно припинити загравати з Росією, посилити економічні санкції та масштабувати удари по території країни-агресора.

Командувач Десантно-штурмовими військами Збройних сил України Олег Апостол заявив, що Україна не може дозволити собі втрат у війні в масштабах, порівнянних із російськими.

"Щодо перемоги - я реаліст. Ми не можемо дозволити собі втратити мільйони людей, як Росія. Для нас перемога - це зберегти народ, державу і вийти на дипломатичне рішення на наших умовах. Це буде перемир'я, але на українських умовах", - сказав він.

Про персону: Марк Бролін

Марк Бролін (Mark Brolin) - британсько-шведський геополітичний стратег, геоекономіст, економіст, аналітик.

Працював у Міністерстві закордонних справ Швеції, Nasdaq OMX і Cantor Fitzgerald - пережив трагедію 11 вересня, коли загинуло 650 його колег, що стало поворотним моментом у його кар'єрі.

Є автором книг:

  • A State of Independence: Why the EU Is the Problem not the Solution;
  • Healing Broken Democracies: All You Need to Know About Populism (проєкт створено у співпраці з такими відомими мислителями, як Дерон Асемоглу та Джонатан Гейт).

Бролін часто дає коментарі The Telegraph, Politico, CityAM, шведським ЗМІ (Expressen, Göteborgs-Posten), а також на телебаченні.

