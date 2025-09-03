"Ви побачите, що щось відбудеться": Трамп зробив гучну заяву щодо війни в Україні

Трамп заявив, що його адміністрація готова посилити тиск на Росію у разі відмови Путіна від продовження переговорів щодо завершення війни в Україні.

https://glavred.net/war/vy-uvidite-chto-chto-to-proizoydet-tramp-sdelal-neodnoznachnoe-zayavlenie-o-putine-10695071.html Посилання скопійоване

Трамп натякнув на рішучі кроки проти Путіна / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Трамп:

США вже тиснуть на Росію

Переговори Трампа і Путіна можуть відбутись найближчими днями

Росія та Україна втратили зи тиждень понад 7 тисяч військових

Адміністрація Дональда Трампа може посилити тиск проти Росії, якщо Володимир Путін відмовиться продовжувати переговори про завершення війни в Україні. Про це президент США заявив під час зустрічі з новообраним президентом Польщі Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті.

Трамп про санкції і тиск на Росію

Трамп сказав, що не має повідомлення для Путіна.

відео дня

"Путін знає мою позицію, і він прийме те чи інше рішення. Яким би не було його рішення, ми будемо або задоволені, або незадоволені, і якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що щось відбудеться", – сказав він.

На питання польського журналіста, чому після його вступу на посаду США нібито не зробили жодних кроків проти Росії, Трамп відповів, що санкції були запроваджені, зокрема проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

Дивіться відео заяви Трампа про тиск на Росію:

/ Фото: скріншот

"Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, - це жодних дій не було? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, у Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - сказав Трамп.

Трамп про переговори з Путіним

Також, відповідаючи на питання журналістів щодо дедлайну. який Трамп відвів Росії, президент США анонсував нову телефонну розмову з російським диктатором Путіним, яка відбудеться найближчими днями.

"Ну, я незабаром буду розмовляти з ним (Путіним, - ред.), і я буду знати, що ми будемо робити. Як ви знаєте, ми вжили дуже рішучих заходів. І в інших аспектах ми також вжили дуже рішучих заходів. Але я буду розмовляти з ним протягом наступних кількох днів, і ми побачимо. Я точно дізнаюся, що відбувається. Але я не задоволений усіма людьми", - сказав Трамп.

Трамп про війну Росії проти України

Трамп заявив, що минулого тижня загинуло 7819 осіб — російських та українських військових. Він наголосив, що це не американські чи польські солдати, але все ж таки люди.

"І я хочу, щоб це припинилося. Зараз ми припинили фінансування (військову допомогу Україні, - ред.). Ми надіслали зброю НАТО. Вони платять повну ціну. Знаєте, Байден так безглуздо витратив 350 мільярдів доларів", - сказав він.

За його словами, саме це стало однією з причин нинішньої ситуації. Важливим чинником початку війни було те, хто займав ті чи інші політичні крісла. Трамп додав, що вірить у можливість знайти достойне рішення.

Він підкреслив, що втрати є безпрецедентними — такого масштабу загибелі солдатів світ не бачив від часів Другої світової війни. Конфлікт, за його словами, продовжує затягуватися, чергуючи атаки однієї сторони та оборону іншої.

"Атака трохи просувається, зовсім трохи. Подивіться. Вони просуваються на сантиметри. Вони скидають бомби і вбивають усіх. Все це — з часів Другої світової війни не було нічого навіть близько до цього. І вони не — знову ж таки, вони не солдати з моєї країни. Це моя країна. Але я маю силу покласти цьому край. Тому я зміг закінчити сім інших воєн", - сказав президент США.

Трамп заявив, що свого часу вважав існуючі сім воєн дуже складними й переконаний був, що їх необхідно завершити. На його думку, вони виглядали набагато важчими, ніж війна між Росією та Україною.

Він пояснив, що очікував легшого врегулювання, оскільки вважав, що у нього були хороші стосунки з Путіним. Трамп навіть думав, що серед усіх конфліктів саме цей може виявитися одним із найпростіших.

Водночас він додав, що війна — це непередбачуване явище, адже ніколи не можна точно знати, як усе розгортатиметься.

"Війна — це складна і небезпечна річ. І який безлад. Який кривавий безлад. Це буде — це буде зроблено, так чи інакше. Але вони повинні припинити вбивати всі ці душі. Це душі, і ми повинні припинити вбивати", - резюмував він.

Чи вийде Трамп з мирних переговорів - думка експерта

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп теоретично може вийти з переговорів щодо України, але цього не зробить. Причина полягає не в прагненні здобути Нобелівську премію миру, а в очікуваннях його команди на швидкий прогрес і досягнення домовленостей між Росією та Україною найближчим часом. На думку директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, Трамп змушений буде займатися українським питанням.

"І йому [Трампу, - ред.] потрібна крапка в цій війні, а тому він робитиме все для того, щоб її поставити. Але примушувати до завершення війни Трамп більше буде Україну, ніж Росію", - підкреслив Кулик.

Він прогнозує, що Київ тиснутимуть на поступки, тоді як Москву намагатимуться втягнути у міжнародні угоди, які зроблять Україну менш значущою для Росії.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американська адміністрація планує реагувати на зближення Китаю та Росії. Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству оборони готуватися до масштабної реорганізації армії, повідомив міністр оборони Піт Геґсет.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на пропозицію російського диктатора Путіна провести зустріч із президентом Зеленським у Москві, зазначивши, що щонайменше сім країн готові виступити майданчиком для такої зустрічі, щоб сприяти завершенню війни.

Лідер РФ Володимир Путін заявив, що ніколи не виключав можливості зустрічі з президентом України, проте сумнівається в її сенсі та пропонує провести її саме в Москві.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред