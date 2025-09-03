Рус
"Відчують всю красу моменту": як удари по Москві та Пітеру вплинуть на хід війни

Юрій Берендій
3 вересня 2025, 21:50
Удари по нафтогазовій інфраструктурі Підмосков’я матимуть накопичувальний ефект і з часом серйозно вдарять по всій економіці Росії, вказує Загородній.
Про що сказав Загородній:

  • Росія намагається забезпечувати першочергово Москву та Санкт-Петербург
  • Україна має активніше завдавати ударів вглиб Росії

Війна поступово підбирається до серця Росії – Москви та Петербурга. Удари по нафтогазовій інфраструктурі й транспортних вузлах стають тим фактором, який рано чи пізно відчують навіть мешканці столиці та північної "вітрини" імперії, незважаючи на всі зусилля влади приховати масштаби проблем. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Коли почнуться удари по системах забезпечення нафтою і газом Підмосков'я, москвичі відчують всю красу моменту", - наголосив він.

Загородній зауважує, що серія ударів матиме накопичувальний ефект, адже ураження ключових економічних кластерів неминуче позначиться на всіх регіонах Росії, хоча й не миттєво. При цьому влада, як і за радянських часів, насамперед намагається забезпечити Москву та Санкт-Петербург продуктами й товарами, аби мешканці столиць якомога довше не відчували проблем.

Водночас певні наслідки вже помітні — зокрема затримки руху поїздів через удари по залізниці, що призводить до запізнень у доставці зброї та особового складу на фронт.

"В результаті десь буде провал, який ми побачимо трохи пізніше.Україні потрібно активніше виробляти власну зброю і бити по російській нафтогазовій інфраструктурі", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна посилила удари по нафтогазовій інфраструктурі країни-агресора. За словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, успіхи Сил оборони настільки відчутні, що наслідки атак уже відчувають пересічні росіяни. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму бензин почали відпускати за талонами, причому не всім, а подібні проблеми виникли і в Примор’ї.

У ніч на 29 серпня українські військові вразили стратегічний об’єкт Росії, який забезпечував її армію паливом, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Напередодні, в ніч на 28 серпня, підрозділи Сил оборони завдали ударів по кількох важливих об’єктах агресора. Як уточнили в Генштабі, сили безпілотних систем ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

