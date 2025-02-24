Росія залежна від КНДР: у Defense Express заявили про нестачу боєприпасів у РФ

Ключові тези Рябих:
- Російська оборонна промисловість не встигає задовольняти потреби армії
- РФ залежна від військової допомоги КНДР
Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що взаємозалежність російського режиму та Північної Кореї поглиблюється - особливо Москви під Пхеньяну.
"Так, 50% - це потужно, і це пов'язано з поширенням і розширенням військово-технічного співробітництва між двома режимами - у Пхеньяні та Москві. І також це пов'язано якраз з тим, що Російська Федерація використовує Північну Корею в якості промислової бази, не встигаючи сама за темпами необхідності нарощування виробництва тих чи інших боєприпасів. Більше того, слід зазначити, що наразі Північна Корея ще є активним донатором ударних систем, до яких відносяться ті ж 170-міліметрові далекобійні гаубиці Koksan, і це гаубиці в унікальному калібрі, який ніде у світі не виготовляється, лише у Північній Кореї", - сказав він в ефірі Еспресо.відео дня
Валерій Рябих зауважив, що це ставить Росію у залежність від Північної Кореї як по частині постачання цих боєприпасів, так і самих систем.
"Наразі за даними Головного управління розвідки, вже було поставлено близько 120 подібних систем, і ще 120 подібних систем планується поставити в цьому році. Це доволі серйозна цифра. Крім іншого, також Пхеньян постачає і 240-міліметрові реактивні системи залпового вогню. І боєприпаси до них, що також є унікальними і працюють з цими системами. І це також відзначається на тлі активного знищення артилерійських систем і безпосередньо реактивних систем залпового вогню Силами оборони України з числа тих, які до цих пір використовувала Російська Федерація. Також це пов'язано з тим, що російська оборонна промисловість не встигає задовольняти потреби армії загарбників у подібних боєприпасах. І це все більше і більше поглиблює взаємозалежність двох режимів, і в першу чергу московського від Північної Кореї", - вважає військовий експерт.
Співпраця РФ та КНДР - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ЦПД розкрили залежність Росії від зброї КНДР. Російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів.
У ЗМІ повідомили, що КНДР відправить РФ 100 "гармат чучхе", призначених для знищення Сеула. Кирило Буданов повідомив, що Пхеньян готується подвоїти кількість артилерійських систем, які вже було перекинуто в прикордонний Курський район. Нові поставки очікуються на тлі повідомлень про перегрупування армії КНДР.
У Міноборони України розкрили деталі, чому армія РФ втрачає солдатів із КНДР. Іван Гаврилюк повідомив, що російська армія втрачає на полі бою більше людей, ніж набирає на контракт, але ще є найманці та солдати із Північної Кореї.
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