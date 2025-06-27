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КНДР може відправити війська на допомогу Путіну: в ISW сказали, чим це загрожує Україні

Анна Ярославська
27 червня 2025, 08:01
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Розгортання сил КНДР на українській території ознаменувало б собою значний "перелом" на полі бою.
Війська КНДР, Путін, Кім Чен Ин
Що означатиме розгортання Росією солдатів КНДР на території України / Колаж: Главред, фото: скріншот, ua.depositphotos.com

Головне:

  • КНДР постачає Росії боєприпаси та ракети
  • Влітку Кім Чен Ин може відправити війська на допомогу Путіну
  • РФ може домогтися "перелому" на полі бою

Якщо Північна Корея направить свої війська на територію України для допомоги Росії, це буде суттєвим "переломом" на полі бою. Окупаційна армія зможе поліпшити здатність підтримувати свої одночасні наступальні операції на кількох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Виявлено докази того, що північнокорейські війська посилюють російські сили в Курській області, а Північна Корея постачає Росії артилерійські боєприпаси та балістичні ракети. Українські війська зберігають обмежену присутність у Курській області, тому північнокорейські військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, найімовірніше, битимуться на території України", - вважають в ISW.

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За словами аналітиків, дозвіл північнокорейського і російського військового командування на розгортання північнокорейських сил на українській території ознаменував би собою значний "перелом" на полі бою, що може поліпшити здатність ЗС РФ підтримувати одночасні наступальні операції на кількох напрямках, з якими окупанти традиційно насилу справлялися до цього.

"Неможливо спрогнозувати ймовірний вплив північнокорейської підтримки такого типу без додаткової інформації про розмір і склад північнокорейського військового контингенту, який буде відправлений в Україну. Наразі незрозуміло, як швидко нові північнокорейські війська стануть ефективними в операціях разом із російськими військами в Україні", - додали в ISW.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, про нові військові домовленості Москви і Пхеньяна повідомили в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. Згідно з даними розвідки, Північна Корея може направити невизначену кількість додаткових військ у Росію для боротьби з Україною вже в липні або серпні 2025 року. Приблизно в цей період країна-агресор може готуватися до початку посилених атак по всьому українському фронту.

Наразі КНДР продовжує озброювати РФ артилерійськими боєприпасами і ракетами. У відповідь, як припускають розвідники, Пхеньян отримує від Москви технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Раніше в британській розвідці повідомили, що близько половини військових з Північної Кореї, які були перекинуті до Курської області Росії, ймовірно, загинули, дістали поранення або пропали безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно підтримав Росію у війні проти України, назвавши це "справедливим". Він підтвердив участь північнокорейських військових у бойових діях на боці РФ, зокрема в Курській області.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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