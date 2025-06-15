ЗСУ знищили більше половини: розвідка Британії назвала точні втрати КНДР

Високі втрати Північної Кореї пов’язані з масштабними та виснажливими піхотними штурмами.

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Війська КНДР зазнали понад 6 тисяч втрат / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео SPRAVDI, Главред

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Понад 6000 з приблизно 11 000 військових КНДР загинули, отримали поранення або зникли безвісти

Високі втрати пов’язані з виснажливими піхотними штурмами

Участь північнокорейських військ обмежується Курським напрямком

Близько половини військових із Північної Кореї, яких було перекинуто в Курську область Росії, ймовірно загинули, отримали поранення або зникли безвісти. Загальні втрати КНДР становлять понад 6000 солдатів. Про це йдеться у розвідувальному звіті Міноборони Великої Британії від 15 червня.

"Загальні втрати становлять понад половину з приблизно 11 000 військових КНДР, які були спочатку перекинуті в регіон Курська", - йдеться у звіті. відео дня

Такі значні втрати, як зазначається у звіті, є наслідком масштабних і виснажливих піхотних штурмів, в яких брали участь військові КНДР.

Британська розвідка зауважила, що 4 червня секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу вдруге за останні три місяці відвідав КНДР, де зустрівся з лідером країни Кім Чен Ином. Аналітики вважають, що Шойгу виступає ключовим переговорником з боку Росії у питанні військової підтримки, яку Північна Корея надає Кремлю у війні проти України.

Розвідка Великої Британії також зазначає, що станом на середину червня участь північнокорейських військ обмежується виключно Курським напрямком. Будь-яке розширення участі військових КНДР у бойових діях за межами Росії, зокрема на території України, потребуватиме погодження як з боку Володимира Путіна, так і Кім Чен Ина.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь військ КНДР у війні проти України - новини за темою

Нагадаємо, за даними розвідки Південної Кореї, станом на квітень Росія залучила близько 15 тисяч північнокорейських військових до бойових дій. Північна Корея втратила понад 4700 військових у боях проти Сил оборони України в Курській області РФ, з них щонайменше 600 загинули.

Також на параді в Москві 9 травня помітили високопоставлених військових КНДР, які спілкувалися з Путіним. Дослідники evocation.info ідентифікували генералів, які причетні до військової підтримки РФ у війні проти України.

Як повідомляв Главред, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно підтримав Росію у війні проти України, назвавши це "справедливим". Він підтвердив участь північнокорейських військових у бойових діях на боці РФ, зокрема в Курській області.

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Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

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