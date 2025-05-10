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"Справедлива": Кім Чен Ин прокоментував участь КНДР у війні на боці РФ

Даяна Швець
10 травня 2025, 11:35
316
Лідер КНДР підтвердив підтримку Росії як "братнього народу".
'Справедлива': Кім Чен Ин прокоментував участь КНДР у війні на боці РФ
Північна Корея офіційно підтримує РФ у конфлікті з Україною / Колаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

Що сказав Кім Чен Ин:

  • Участь КНДР у війні на боці РФ є "виправданою" та "справедливою"
  • КНДР застосує силу, якщо США продовжать "військові провокації проти РФ"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин публічно заявив про підтримку Росії у війні проти України, назвавши таку позицію "справедливою та виправданою". Про це повідомляє The Korean Central News Agency (KCNA).

Під час зустрічі з російськими дипломатами у Пхеньяні Кім визнав, що північнокорейські військовослужбовці беруть участь у бойових діях на боці Росії, зокрема, в регіоні Курської області.

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"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої Республіки", — сказав Кім.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Кім Чен Ин охарактеризував дії Північної Кореї як "підтримку братського народу" та наголосив, що ця підтримка ґрунтується на дружніх зв’язках із Москвою.

Він також назвав військових КНДР, які беруть участь у конфлікті, "героями" і "гордістю нації".

У завершенні своєї промови Кім пригрозив Сполученим Штатам: у разі продовження "військових провокацій" з боку Вашингтона проти Росії, Пхеньян не вагатиметься із застосуванням сили.

Допомога КНДР Росії у війні проти України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України. Кім Чен Ин особисто віддав наказ відправити армію воювати з Росією проти України.

Окрім цього, у Москві 9 травня було помічено високопоставлене військове керівництво КНДР. Було встановлено особи генералів КНДР, причетних до підтримки РФ у війні з Україною.

Також Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни. Таким чином Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства".

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Хто такий Кім Чен Ин

Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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