РФ пішла в наступ і націлилася на захоплення великого міста – FT

Розвиток подій у найближчі місяці може вплинути на можливість мирних переговорів.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, 24 ОМБр

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Сили РФ атакують Костянтинівку з трьох боків і просунулися приблизно на 10 км

Є загроза можливого оточення Костянтинівки та її ізоляції від Покровська

Одним із ключових напрямків російського наступу стало просування поблизу Костянтинівки, розташованої в Донецькій області.

За даними Financial Times, російські сили атакують місто з трьох боків і просунулися приблизно на 10 кілометрів на західній ділянці, скоротивши відстань до самого міста до 12 км.

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Це створило реальну загрозу можливого оточення Костянтинівки та її ізоляції від Покровська.

Істотну роль у цьому наступі зіграли ударні безпілотники з оптоволоконним управлінням. На відміну від традиційних дронів, вони не вразливі для українських систем радіоелектронної боротьби, оскільки не використовують радіосигнали для зв'язку.

/ Главред

Ці пристрої вражають логістичні об'єкти на глибині 30-40 кілометрів від лінії фронту. З їхньою допомогою було завдано ударів по українських вантажівках і складах на маршрутах між Краматорськом і Добропіллям. Через зростаючу загрозу деякі українські командири, зокрема в районі Сіверська, обмежили пересування транспорту дорогами в денний час, дозволивши його тільки на світанку, в сутінках або вночі.

Військовий аналітик Роб Лі вважає, що розвиток подій найближчими місяцями може вплинути на можливість мирних переговорів: "Від того, як розвиватимуться події влітку, багато що залежить. Якщо російське просування застопориться, шанси на переговори восени або взимку зростуть. Але можливий і протилежний сценарій".

Аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group вважає, що прориву фронту найближчим часом не відбудеться, проте темпи наступу російської армії можуть посилитися.

"Грамотний розподіл резервів цього літа - критично важливе завдання для України. Важливо не тільки де, а й як їх застосовувати, щоб локальні загрози не перетворилися на катастрофічні провали", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ є ресурс для наступу. Якщо необмежений ресурс розділити на частини і вибити з нього ключові "вузькі" місця, то він не гратиме ролі.

Як писав Главред, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що загроза прямого наступу на Суми реальна.

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