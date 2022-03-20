"Визволителі" захопили в полон гуманітарну колону на Харківщині

Військові РФ захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанська в Харківській області.
Військові РФ захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанськау Харківській області. Українська сторона робить все можливе, щоб звільнити людей, повідомив в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синегубов.
"У складі колони так само були і швидкі, автобуси для евакуації і дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали Окружну нашу і прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв'язок перервався. І ми ось кілька годин намагаємося з Офісом президента та Іриною Верещук встановити їхнє місцезнаходження. По трекерах GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться біля окупаційних військ", - заявив Синьогубов.
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських військових:
- Кашкаров Артем-водій швидкої;
- Бурда Артем-лікар;
- Гончаренко Владислав-водій;
- Позень Павло-водій;
- Корнейко Павло-водій;
- Маслов Олександр -водій.
"Ми ведемо переговори щодо повернення наших людей", - додала Верещук.
Війна в Україні 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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