"Визволителі" захопили в полон гуманітарну колону на Харківщині

Орки захопили в полон гуманітарну колону

Військові РФ захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалася у напрямку до Вовчанськау Харківській області. Українська сторона робить все можливе, щоб звільнити людей, повідомив в Telegram голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

"У складі колони так само були і швидкі, автобуси для евакуації і дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали Окружну нашу і прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв'язок перервався. І ми ось кілька годин намагаємося з Офісом президента та Іриною Верещук встановити їхнє місцезнаходження. По трекерах GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться біля окупаційних військ", - заявив Синьогубов.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських військових:

Кашкаров Артем-водій швидкої;

Бурда Артем-лікар;

Гончаренко Владислав-водій;

Позень Павло-водій;

Корнейко Павло-водій;

Маслов Олександр -водій.

"Ми ведемо переговори щодо повернення наших людей", - додала Верещук.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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