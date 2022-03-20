Можлива блокада і терористичні акти: чи зможе ворог штурмувати Київ і до чого варто готуватися

Окупанти спробують взяти Київ у кільце і відрізати його від логістики і постачання/ Макс Левин

Штурм Києва як такий неможливий, вважає директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа. Проте російські окупанти робитимуть спроби взяти столицю в кільце.

Для того, щоб уникнути створення ворожого кільця навколо Києва, українська армія повинна перемогти на локальному театрі військових дій. Про це Шуліпа заявив в інтерв’ю Главреду.

"До того, поки ми не знищимо 10 тисяч російсько-фашистських загарбників і не здійснимо різку перемогу на локальному театрі військових дій, будуть робитися спроби взяття Києва в кільце, щоб відрізати столицю від поставок і логістики", – зазначив він.

Також можливі спроби проникнення до Києва різних ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які намагатимуться здійснювати терористичні акти та інформаційно-психологічні операції.

"Наприклад, якісь фріки можуть заскочити і, умовно кажучи, на будівлі Оболонської районної адміністрації повісити російський прапор і за ті 5 хвилин, поки він там протримається, встигнути зробити невелике відео для роспропаганди", – зазначає експерт.

Для того, щоб взяти українську столицю в кільце, противник може також залучити невелике підкріплення з території Білорусі, яке може надійти в найближчий час. Ще один можливий варіант дій ворога – він може спробувати прорвати оборону на північному напрямку (з боку Вишгорода).

Раніше повідомлялося, що російських окупантів відкинули від Києва з боку правого берега Дніпра на відстань до 70 км. У ЗСУ зазначили, що кожне місто на підступах до української столиці готується як вузол опору.

Нагадаємо, під Києвом героїчно загинули троє українських танкістів Сергій Васіч, Олег Свинчук і Віталій Пархомук. З їх допомогою були знищені шість одиниць російської важкої техніки, і окупанти були відкинуті, що дозволило ЗСУ перейти в контрнаступ і звільнити село Макарів.

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