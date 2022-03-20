Армія України зупинила план Кремля щодо захоплення Києва, Харкова, Одеси – аналітики у США

Україна продовжує стримувати наступ Росії / УНІАН

Збройні сили України змогли зупинити план РФ щодо захоплення влади в країні. Військова операція Москви була сконцентрована на реалізацію повітряно-десантних і механізованих операцій з метою захоплення Києва, Харкова, Одеси, а також інших великих міст. Обмежене просування російських сил триває за деякими напрямками, але навряд чи їм вдасться досягти своїх цілей. Якщо війна буде в глухому куті, Росія продовжить бомбити і обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних людей.

Про це заявили аналітики інституту з вивчення війни в США. На їхню думку, навіть якщо Росії вдасться захопити Маріуполь, військова ситуація для Москви кардинально не зміниться.

Як вважають експерти, ЗСУ зуміли зруйнувати план Росії щодо захоплення влади в Україні. Повітряно-десантні та механізовані операції з метою окупації Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст провалилися. Росіяни продовжують просуватися, але малоймовірно, що вони досягнуть своєї мети.

Можливо, Росія змогла б взяти паузу, виробити новий план дій і накопичити додаткові ресурси, але замість цього вони запускають невеликі групи підкріплень для досягнення своїх цілей. Однак завдань росіяни не досягають.

Також аналітики стверджують, що можливе падіння Маріуполя і захоплення міста російськими військами навряд чи дозволить Росії вивільнити достатньо бойової потужності, щоб різко змінити результат кампанії щодо захоплення великих українських міст.

Фахівці зробили заяву і про глухий кут війни - стан, коли кожна сторона проводить операції з наступу, які суттєво не змінюють ситуацію на фронті.

Якщо війна буде в глухому куті, Росія може продовжити бомбити і обстрілювати українські міста, вбиваючи мирне цивільне населення.

"Якщо війна в Україні зайде в глухий кут, російські сили продовжать бомбити і обстрілювати українські міста, спустошуючи їх і вбиваючи мирних жителів, навіть якщо українські сили будуть завдавати втрат російським військовим", - підкреслили аналітики.

Нагадаємо, радник глави ОП Олексій Арестович 19 березня заявив, що Росія планує ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу з усієї території своєї країни. Він попередив, що росіяни в такому випадку можуть знову зазнати поразки і понести ще більші втрати, оскільки елітні підрозділи РФ вже впали в боях з українською армією.