Готують ще одну спробу штурму Києва: війська РФ підходять до кордону Білорусі з Україною

Російська техніка до білоруського кордону / Фото Reuters

Російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоби спробувати проникнути на територію України. Окупанти планують здійснити ще одну спробу штурму Києва.

Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, передає Укрінформ.

"Дійсно, підходить російська техніка до білоруського кордону, дійсно росіяни намагаються знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як це було три тижні тому, з певними силами вони будуть намагатися заходити на територію України. В цілому, ми розуміємо, де вони заходять, куди заходять, ми розуміємо, що росіяни не залишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати", - сказав Денисенко.

Тим часом білоруські дипломати залишили територію України. Денисенко вважає це тривожним сигналом.

"Це реально тривожний сигнал. Я б особисто оцінював ситуацію можливості вступу Білорусі у військовий конфлікт як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60", - сказав радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко вважає, що Олександр Лукашенко робитиме все від себе залежне, щоби не входити в прямі бойові дії, оскільки армія у нього відносно невелика - приблизно 40 тисяч осіб, включаючи тили і госпіталі.

"В принципі, на Заході ми готові до їхнього вторгнення, Ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно не потрібно", - зазначив Денисенко.

За його словами, поки складно сказати, яке рішення ухвалить Лукашенко під тиском Росії.

"Поки в принципі все вказує на те, що теоретично ... лише переважно російські війська. Але яку роль гратимуть білоруси, що вони повинні робити, говорити складно", – додав Денисенко.

Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.

Мер столиці України Віталій Кличко також упевнений, що російські окупанти ніколи не зможуть захопити Київ.

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