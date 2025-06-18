Як Україні уникнути поразки та окупації: Горбач назвав варіант

Ключове питання для України зараз - це внутрішня стійкість.

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Володимир Горбач вважає, що Україні потрібно зробити акцент на виробництві зброї / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

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За президентства Трампа Україна не отримає допомогу від США

Україні потрібно виробляти необхідне озброєння

Сполучені Штати не надаватимуть Україні нової допомоги за президентства Дональда Трампа. І про це у США говорять уже відкрито. Європейський Союз не зможе повністю компенсувати цю допомогу - ні вчасно, ні в необхідному обсязі, особливо якщо йдеться про асортимент озброєння та обладнання.

Тому наша стратегія зараз - зробити акцент на власному виробництві та в кооперації з європейськими оборонними компаніями виробляти озброєння та обладнання як на території України, так і на території Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

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За його словами, Україні потрібно виробляти те озброєння, яке країні справді необхідне - включно з балістичним озброєнням, ракетами та іншим критичним оснащенням.

"Ми робимо те, що в наших силах. Так, ми запізнилися з цим питанням на кілька років. Це можна було ініціювати раніше і пробувати реалізовувати ще тоді. Але, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Воля і готовність наших партнерів - також вирішальні. Одних наших бажань недостатньо - потрібна ще й їхня рішучість. Сьогодні така готовність у європейців є - вони демонструють її на всіх рівнях", - сказав Горбач.

Він вважає, що спроможності поступово зростатимуть. Тому ключове питання для України зараз - це внутрішня стійкість.

"Якщо ми зможемо зберігати її тривалий час, то будемо лише ставати сильнішими. Ми не будемо виснажуватися, а навпаки - зміцнюватися. Але якщо цього не вдасться досягти, тоді на нас чекає прикра поразка та окупація. А за цим - депресія та все, що з цим пов'язано. Бо гіршою за саму війну є лише поразка в ній. І це те, чого ми не можемо собі дозволити", - вважає Горбач.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Горбача Главреду про те, чого чекати Україні від західних партнерів:

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявляв, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом для обговорення оборонного пакету, який Україна готова придбати, і наголосив на критичній важливості збереження єдності між США та Європою в умовах глобальної загрози.

Наприкінці травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні. Вся допомога, раніше схвалена Конгресом для України, продовжує надходити.

У квітні Велика Британія та Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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