Зеленський назвав тему майбутніх переговорів з Трампом і попередив Європу

Зеленський розкрив деталі майбутніх переговорів з Трампом і зазначив, що Україна готова купити пакет військової допомоги з боку Сполучених Штатів.

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Зеленський назвав тему майбутніх переговорів з Трампом / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Зеленський назвав одну з тем майбутніх переговорів з Трампом

Європа має зберегти союз із США

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на особисту зустріч із Дональдом Трампом для обговорення оборонного пакета, який Україна готова придбати, і наголосив на критичній важливості збереження єдності між США та Європою в умовах глобальної загрози. Про це президент України заявив під час пресконференції з президентом Австрії Александром ван дер Белленом.

Він зазначив, що нинішні домовленості між Україною та США стосуються підтримки, яка була погоджена раніше, і нові формати допомоги наразі не обговорюються.

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"Дійсно, одне з питань, які я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі стосується оборонного пакета, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну принаймні я розраховую на це", - сказав Зеленський.

Водночас він звернув увагу на важливість збереження єдності між Європою та Сполученими Штатами, адже лише такий союз здатен гарантувати безпеку європейського континенту. На його думку, будь-які виклики, які можуть виникнути у військовому чи оборонному партнерстві між США та Європою, змусять європейські країни активніше розвивати власну оборонну промисловість. Однак це вимагатиме значних фінансових вкладень і рішень у найкоротші терміни.

Пакети допомоги для України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на червневому саміті НАТО планується обговорення можливості включення фінансової підтримки України до загального бюджету оборонних витрат країн-членів Альянсу. Водночас, як повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт попередньої декларації, запрошення України до НАТО наразі не передбачається.

4 червня, напередодні нового засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", Велика Британія оголосила про найбільший на сьогодні пакет військової допомоги для України, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

11 квітня глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні "Рамштайн" озвучив нові плани Берліна щодо підтримки України, повідомляє The Guardian.

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