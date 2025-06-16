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Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні: і це не Путін

Руслан Іваненко
16 червня 2025, 20:41
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Президент США розкритикував Обаму і Трюдо за рішення усунути Росію з "вісімки" після анексії Криму.
Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні: і це не Путін
Трамп заявив, що війни в Україні можна було б уникнути, якби Росію не виключили з формату G8 / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Трамп заявив, що виключення РФ з G8 було помилкою
  • На його думку, війни в Україні можна було уникнути
  • Політик розкритикував Обаму і Трюдо за їх рішення

Президент США Дональд Трамп заявив, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну могло б не статися, якби Москву не виключили з формату G8. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляють американські ЗМІ.

Трамп розкритикував рішення попереднього президента США Барака Обами та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо виключення Росії після анексії Криму:

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"І я б сказав, що це була помилка, тому що, я думаю, зараз не було б війни, якби Росія входила до неї. І зараз не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Але так не склалося", — наголосив він.

Також він додав, що Захід надто багато уваги приділяє Росії, водночас не залучаючи її до переговорів:

"Її вже немає за столом переговорів", — сказав він.

Трамп натякнув, хто винен у війні в Україні: і це не Путін
Фото: Скріншот з відео

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували наступальні дії одразу на семи напрямках, що, за словами речника Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктора Трегубова, свідчить про характерне для літа загострення бойової ситуації на фронті.

Водночас виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач припускає, що до кінця літа або принаймні до завершення весняно-осінньої кампанії може встановитися стан динамічної рівноваги, який уже частково спостерігається. У такому разі, на його думку, сторони можуть остаточно усвідомити безперспективність подальшого ведення бойових дій.

Тим часом заступник голови МЗС Росії Олександр Грушко заявив, що Москва вимагатиме від Києва відмови від західного озброєння як умови для завершення війни, стверджуючи, ніби ця зброя становить загрозу не лише Росії, а й країнам Заходу.

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Що відомо про G8?

Група восьми (англ. Group of eight, G8), Велика вісімка — міжнародний клуб, що проіснував з 1997 до 2014. Він об'єднував Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Росію, США, Францію та Японію. Так само називають і неофіційний форум лідерів цих країн (за участю Європейської комісії), в рамках якого здійснювалося узгодження підходів до актуальних міжнародних проблем.

Після анексії Криму 18 березня 2014 року Росія була піддана нищівній критиці з боку країн Великої сімки і формально виключена зі списку G8. В червні 2014 року не відбулася запланована зустріч G8 в Сочі (Росія) — замість неї була проведена зустріч G7 в Брюсселі.

wikipedia

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