"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

Важелі для припинення війни перебувають у руках Дональда Трампа, вважає Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський висловився з приводу позиції Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Важливе із заяв Зеленського:

Трамп бачить, що Росія бреше американському лідеру

Росія не є щирою

Президент США Дональд Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни, вона бреше американському лідеру, вважає президент України Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю для мережі Axel Springer Global Reporters, куди входить Politico.

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Відповідаючи на запитання, чи вважає глава української держави, що Трамп щодня змінює свою думку залежно від того, з ким він розмовляв телефоном, Зеленський відповів: "Я не знаю".

"Трамп бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни. Росія не є щирою", - додав Зеленський.

Він наголосив, що "Росія просто бреше Трампу", і більшість глав держав та урядів поділяють цю думку. Президент сподівається, що США це бачать і розуміють.

"Це найважливіше. Як на це реагувати - вирішувати Америці", - сказав Зеленський.

За його словами, важелі для припинення війни перебувають у руках Трампа, тому що "Путін розуміє тільки силу, а Америка володіє цією силою".

"Усе в його руках (Трампа - ред.)... Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Швидкість ухвалення рішень залежить від нього", - підкреслив глава держави.

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